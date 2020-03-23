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Минздрав рекомендует приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики COVID-19
23.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«Всем приезжающим рекомендуем самоизоляцию», — сказала Инна Карабан. В пунктах пропуска на границе таким людям выдают соответствующие памятки.
Кроме того, рекомендуется такая мера, как социальное дистанцирование. В этом случае нет запрета на посещение улицы, парка. Вместе с тем во время прогулок нужно соблюдать дистанцию в 1-1,5 м друг от друга.
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Минздрав рекомендует всем приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики распространения COVID-19, сообщила журналистам заместитель начальника отдела...
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