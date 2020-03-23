Минздрав рекомендует приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики COVID-19

Источник материала: Вороновская газета





Минздрав рекомендует всем приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики распространения COVID-19, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА .

«Всем приезжающим рекомендуем самоизоляцию», — сказала Инна Карабан. В пунктах пропуска на границе таким людям выдают соответствующие памятки.

Кроме того, рекомендуется такая мера, как социальное дистанцирование. В этом случае нет запрета на посещение улицы, парка. Вместе с тем во время прогулок нужно соблюдать дистанцию в 1-1,5 м друг от друга.





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