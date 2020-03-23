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Белпочта предложила пожилым людям получать пенсию на дому

23.03.2020 16:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи, чтобы организовать выплату пенсии (пособия) почтальоном на дому», – сказано в сообщении.

Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону – 154.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Белпочта напоминает белорусам, что пенсию можно получить на дому через почтальона. Об этом сообщается на сайте предприятия. Одновременно с выплатой пенсий на дому...
 
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