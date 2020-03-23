Белпочта предложила пожилым людям получать пенсию на дому

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи, чтобы организовать выплату пенсии (пособия) почтальоном на дому», – сказано в сообщении.

Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону – 154.