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Белпочта предложила пожилым людям получать пенсию на дому
Источник материала: Myfin
«С целью создания
дополнительной защиты от распространения
вирусных инфекций для пожилых людей и
лиц с хроническими заболеваниями, вы
можете обратиться в обслуживающее
отделение почтовой связи, чтобы
организовать выплату
Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону – 154.
Источник: Myfin.by
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