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«Беллегпром» отчитался о пошиве 4,5 миллиона масок
23.03.2020 18:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bellegprom.by
В сутки предприятия концерна изготавливают порядка 300 тысяч санитарно-гигиенических масок.
Несмотря на заверения Минздрава в отсутствии дефицита, предприятия «Беллегпрома» формируют стратегический запас масок. В основном предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.
Кроме того, ОАО «МедЛен» наладил выпуск одноразовых масок. Они трехслойные: наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала «СпанБел» Светлогорского химволокна, внутренний слой – хлопковый материал также белорусского производства ООО «Медватфарм».
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В сутки предприятия концерна изготавливают порядка 300 тысяч санитарно-гигиенических масок.
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