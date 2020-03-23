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«Беллегпром» отчитался о пошиве 4,5 миллиона масок

23.03.2020 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bellegprom.by

В сутки предприятия концерна изготавливают порядка 300 тысяч санитарно-гигиенических масок.

Несмотря на заверения Минздрава в отсутствии дефицита, предприятия «Беллегпрома» формируют стратегический запас масок. В основном предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.

Кроме того, ОАО «МедЛен» наладил выпуск одноразовых масок. Они трехслойные: наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала «СпанБел» Светлогорского химволокна, внутренний слой – хлопковый материал также белорусского производства ООО «Медватфарм».

 
 
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В сутки предприятия концерна изготавливают порядка 300 тысяч санитарно-гигиенических масок.
 
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