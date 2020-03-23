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Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях

23.03.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очень многие люди заводят себе домашних животных. Питомцы чаще всего вырастают, радуют хозяев и любят их. Наверное, интереснее всего наблюдать за тем, как маленький живой комочек трансформируется в гордое и ухоженное животное. 

Мы собрали несколько фотографий, которые показывают этот процесс и вызывают сильное чувство умиления. 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / agt69 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / ezzed 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / Seroe 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / MST1721 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / ArtDECOtm 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / Sphingozin 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / Pact 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / Pact 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / nusssya 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: pikabu.ru / IronTina 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: reddit.com/user/Indisputabull 

Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Фото: reddit.com/user/daveofrepublicofdave/ 

Несколько месяцев назад парень показал, как изменились он и его пёс за 15 лет.

Получилось очень трогательно – здесь подробнее

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Очень многие люди заводят себе домашних животных. Питомцы чаще всего вырастают, радуют хозяев и любят их. Наверное, интереснее всего наблюдать за тем, как...
 
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