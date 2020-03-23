Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях

Источник материала: СТВ

Очень многие люди заводят себе домашних животных. Питомцы чаще всего вырастают, радуют хозяев и любят их. Наверное, интереснее всего наблюдать за тем, как маленький живой комочек трансформируется в гордое и ухоженное животное.

Мы собрали несколько фотографий, которые показывают этот процесс и вызывают сильное чувство умиления.



Фото: pikabu.ru / agt69



Фото: pikabu.ru / ezzed



Фото: pikabu.ru / Seroe



Фото: pikabu.ru / MST1721



Фото: pikabu.ru / ArtDECOtm



Фото: pikabu.ru / Sphingozin



Фото: pikabu.ru / Pact



Фото: pikabu.ru / Pact



Фото: pikabu.ru / nusssya



Фото : pikabu.ru / IronTina



Фото : reddit.com/user/Indisputabull



Фото : reddit.com/user/daveofrepublicofdave/

Несколько месяцев назад парень показал, как изменились он и его пёс за 15 лет.