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Невероятно мило! Как вырастают питомцы в 12 фотографиях
Источник материала: СТВ
Очень многие люди заводят себе домашних животных. Питомцы чаще всего вырастают, радуют хозяев и любят их. Наверное, интереснее всего наблюдать за тем, как маленький живой комочек трансформируется в гордое и ухоженное животное.
Мы собрали несколько фотографий, которые показывают этот процесс и вызывают сильное чувство умиления.
Несколько месяцев назад парень показал, как изменились он и его пёс за 15 лет.
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Очень многие люди заводят себе домашних животных. Питомцы чаще всего вырастают, радуют хозяев и любят их. Наверное, интереснее всего наблюдать за тем, как...
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