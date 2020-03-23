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Погода на неделе: потеплеет во второй половине недели

23.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси потеплеет во второй половине недели.

В ближайшие сутки ветер стихнет и будут созданы все условия для интенсивного ночного выхолаживания. Температура воздуха предстоящей ночью ожидается 5-11 градусов мороза, местами - минус 12-14. В середине дня при малооблачном небе ожидается всего 2-8 градусов тепла. Такой температурный фон будет на 3-7 градусов ниже климатической нормы, что соответствует последним числам февраля.

В среду, 25 марта, будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется слабый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, местами - минус 11-13. Днем будет 5-10 градусов тепла.

В четверг, 26 марта, будет небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, местами - до минус 10. Днем будет 8-13 градусов тепла.

В пятницу, 27 марта, будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 7-9. Днем будет 10-15 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси потеплеет во второй половине недели.
 
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