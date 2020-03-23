|
В Минской области планируют построить более 60 станций обезжелезивания воды в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чистая вода в каждый дом. Более 60 станций обезжелезивания планируют построить в 2020 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди крупных городов, где потребители получат воду высокого качества, – Березино и Заславль. Там очистные сооружения появятся к середине лета. Большую часть станций построят в небольших агрогородках.
Недавно чистая вода пришла в Литвяны Узденского района. Местные жители, а это 800 человек, уже отметили исчезновение желтого цвета и неприятного запаха.
Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:
Всего же до 2025 года в Минской области планируют построить около 330 станций.
Таким образом, жители каждого населенного пункта будут обеспечены качественной питьевой водой. Сейчас показатель составляет 93 %.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чистая вода в каждый дом. Более 60 станций обезжелезивания планируют построить в 2020 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)