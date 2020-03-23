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На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой

23.03.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Улица Сябровская в Бресте, проезд ограничен. ДТП произошло сегодня, 23 марта 2020 года в городе Бресте.

На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой

Предположительно, в ДТП могла участвовать маршрутка, но визуально повреждений у неё нет.

На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой

На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой

На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой

На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой

На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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  Улица Сябровская в Бресте, проезд ограничен. ДТП произошло сегодня, 23 марта 2020 года в городе Бресте. Предположительно, в ДТП могла участвовать маршрутка, но...
 
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