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На улице Сябровской на боку лежит автомобиль. наверное столкнулся с маршруткой
23.03.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улица Сябровская в Бресте, проезд ограничен. ДТП произошло сегодня, 23 марта 2020 года в городе Бресте.
Предположительно, в ДТП могла участвовать маршрутка, но визуально повреждений у неё нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники
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