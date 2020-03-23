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Porsche анонсировала дебют двух электромобилей

23.03.2020 19:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Porsche провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности фирмы в прошлом году, заодно поделившись также некоторыми планами на будущее. В частности, они предусматривают дальнейшее расширение гаммы электромобилей бренда.


Концептуальный Porsche Mission E Cross Turismo

К 2024 году немецкий производитель инвестирует в гибридизацию, электрификацию и «цифровизацию» своих моделей около 10 миллиардов евро. В компании также подтвердили дебют двух электрических моделей, которые выйдут на рынок в течение ближайших двух-трех лет. Первым до конца этого года появится новый кузовной вариант Taycan — универсал Cross Turismo, в качестве концепта Mission E Cross Turismo показанный в 2018 году на Женевском автошоу и прототипы которого уже попадались в объективы шпионских камер.


Porsche Macan нынешнего поколения

Новое поколение компактного кроссовера Macan также получит электрический привод — старт производства запланирован на конец 2022 года. В отличие от Taycan новый Macan создается на модульной платформе PPE, которую Porsche разработала совместно с Audi. Компания прогнозирует, что к середине текущего десятилетия половину всего модельного ряда будут составлять полностью электрические модели или «подключаемые» гибриды.


Также в Porsche озвучили итоги продаж за прошлый год — по сравнению с 2018 годом они выросли на 10% и составили 280 800 автомобилей. Большинство из них (чуть менее 200 тысяч единиц) — это кроссоверы Cayenne и Macan.

 
 
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Компания Porsche провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности фирмы в прошлом году, заодно поделившись также некоторыми планами на будущее.
 
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