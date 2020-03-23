|
Porsche анонсировала дебют двух электромобилей
Источник материала: Tut.by
Компания Porsche провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности фирмы в прошлом году, заодно поделившись также некоторыми планами на будущее. В частности, они предусматривают дальнейшее расширение гаммы электромобилей бренда.
К 2024 году немецкий производитель инвестирует в гибридизацию, электрификацию и «цифровизацию» своих моделей около 10 миллиардов евро. В компании также подтвердили дебют двух электрических моделей, которые выйдут на рынок в течение ближайших двух-трех лет. Первым до конца этого года появится новый кузовной вариант Taycan — универсал Cross Turismo, в качестве концепта
Новое поколение компактного кроссовера
Также в Porsche озвучили итоги продаж за прошлый год — по сравнению с 2018 годом они выросли на 10% и составили 280 800 автомобилей. Большинство из них (чуть менее 200 тысяч единиц) — это кроссоверы Cayenne и Macan.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Porsche провела пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности фирмы в прошлом году, заодно поделившись также некоторыми планами на будущее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)