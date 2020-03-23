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В Пружанском районе смертельно травмирован рабочий

23.03.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 21 марта в милицию поступило сообщение о гибели рабочего одного из сельскохозяйственных предприятий района.

В Пружанском районе смертельно травмирован рабочий

Следственно-оперативной группой установлено, что 39-летний тракторист-машинист, находясь в здании ремонтных мастерских, осуществлял ремонт прицепа-разбрасывателя. В ходе выполнения работ с кран-балки сорвался балансир с двумя колёсами, который упал на рабочего, в результате чего последнему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

В Пружанском районе смертельно травмирован рабочий

Пружанским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины произошедшего и условия, способствовавшие травмированию.

С начала текущего года это второй случай гибели на производстве на территории Брестской области.

 
 
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  Днем 21 марта в милицию поступило сообщение о гибели рабочего одного из сельскохозяйственных предприятий района. Следственно-оперативной группой установлено,...
 
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