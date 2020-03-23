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«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свято чтить и хранить боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса для учений, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они пройдут боевую подготовку в составе территориальных войск района. На торжественную церемонию также приехали родные и близкие мужчин. Для поднятия настроения и боевого духа – концерт от заслуженного коллектива Беларуси – Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.
Поздравил бойцов и губернатор Минской области Александр Турчин.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Анатолий Ладыга, председатель Клецкого райисполкома:
Сергей Бобер, военнообязанный:
Впереди неделя боевой подготовки и занятий в составе армейских рот. Своеобразным испытанием станет командно-штабное учение, которое пройдет в конце марта.
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«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке
Новости Беларуси. Свято чтить и хранить боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса для учений, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе...
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