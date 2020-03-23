ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

23.03.2020 19:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свято чтить и хранить боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса для учений, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

Они пройдут боевую подготовку в составе территориальных войск района. На торжественную церемонию также приехали родные и близкие мужчин. Для поднятия настроения и боевого духа – концерт от заслуженного коллектива Беларуси – Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.

«Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу

Поздравил бойцов и губернатор Минской области Александр Турчин.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Клецкий район ответственно подошел к этому делу. Конечно, для каждого мужчины важно уметь защищать родину.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

Анатолий Ладыга, председатель Клецкого райисполкома:
Безусловно, это тот патриотизм, который внутри каждого из нас. Территориальные войска несут тот патриотизм территориальной обороны именно Клецкого района и верности в целом родине.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

Сергей Бобер, военнообязанный:
Для меня это очень волнительный момент, так как я в свое время не проходил воинскую службу. Для меня это первые сборы.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

Впереди неделя боевой подготовки и занятий в составе армейских рот. Своеобразным испытанием станет командно-штабное учение, которое пройдет в конце марта.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

Люди в материале: Александр Турчин, Анатолий Ладыга, Сергей Бобер

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Свято чтить и хранить боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса для учений, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика