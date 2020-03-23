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Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой

23.03.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Карты достопримечательностей Минска украсили автобусные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой

Появились они в рамках проекта «Карта гостя», который позволяет туристам и минчанам посещать культурные места со скидкой. В столице их около 60. Сниженная цена действует с момента приобретения карты в течение трех лет. Распространяется акция на музеи, кафе и рестораны, прокат автомобилей и даже медицинские учреждения. Цена карты варьируется от 8 до 70 рублей.

Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
У нас есть карты гостя с проездными билетами. Проездной на все виды транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, 10 поездок в метро и городские линии. Плюс у нас есть карты, по которым можно посетить 14 музеев и зоопарк бесплатно. Любой формат карты дает право посещения двух музеев бесплатно.

Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой

С картой гостя можно сэкономить и во время путешествий по стране – это более тысячи культурных и развлекательных объектов.

Люди в материале: Борис Васильев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Карты достопримечательностей Минска украсили автобусные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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