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Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Карты достопримечательностей Минска украсили автобусные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Появились они в рамках проекта «Карта гостя», который позволяет туристам и минчанам посещать культурные места со скидкой. В столице их около 60. Сниженная цена действует с момента приобретения карты в течение трех лет. Распространяется акция на музеи, кафе и рестораны, прокат автомобилей и даже медицинские учреждения. Цена карты варьируется от 8 до 70 рублей.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
С картой гостя можно сэкономить и во время путешествий по стране – это более тысячи культурных и развлекательных объектов.
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Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой
Новости Беларуси. Карты достопримечательностей Минска украсили автобусные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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