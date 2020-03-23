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«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В плей-оффе чемпионата Беларуси по хоккею прошел шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
Седьмая игра серии пройдет 24 марта в Гродно. Также стало известно, что первый матч финальной серии плей-офф состоится 27 марта.
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«Не надо заниматься ерундой как некоторые хоккеисты». Юрий Файков о матче между «Нёманом» и «Шахтёром»
Новости Беларуси. В плей-оффе чемпионата Беларуси по хоккею прошел шестой матч полуфинальной серии между «Шахтером» и «Неманом», сообщили в программе...
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