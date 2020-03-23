|
В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу. Посмотрите, как отреагировал инспектор ГАИ
Источник материала: Tut.by
В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу и едва не попал под колеса автомобиля. Посмотрите, как отреагировал сотрудник ГАИ, наблюдавший за дорожной обстановкой.
Как
В милиции в очередной раз напомнили о необходимости быть предельно внимательными к своим детям на улице. Особенно когда те находятся вблизи проезжей части.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 20 марта, около 18.00, на улице Буденного.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)