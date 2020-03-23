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В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

23.03.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из города – в деревню, из юриста – в фермеры. Герой нашего сюжета в 28 лет кардинально изменил свою жизнь. Мужчина с головой ушел в сельское хозяйство, причем начал буквально с нуля и без всякого опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Были и победы, и поражения. Все свои шаги начинающий аграрий снимал на видео, которым потом делился в соцсетях.

Что из этого вышло, расскажет Анастасия Бут.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

От Булки Батоновны такой классный козлина, вообще. У него шерсть интересная такая. Такой весь богатырь!

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Любовь зла – полюбишь и козла, шутит «юрист по образованию, блогер по желанию и фермер по призванию». Начинал сельскохозяйственную карьеру Владислав Беспалый с нуля. Признается: не знал даже толком, как ухаживать за пернатыми, прививать кроликов и много ли коза дает молока.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Владислав Беспалый, житель деревни Копти:
Когда мне было восемь лет, мы жили еще в своем доме, я тогда очень сильно захотел козу, но мне ее не купили. В итоге, когда я вырос, мне исполнилось 28, я купил хутор в лесу и купил уже самостоятельно своих первых трех коз.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Козье стадо стремительно разрасталось. А вот с кроликами как-то не заладилось. Полсотни кур уволок коршун. Да и дорога на хутор была неблизкой. Тогда и созрело кардинально иное решение: поменять городскую квартиру на деревенский дом.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

К переезду в новые апартаменты у фермера оставалось 20 пернатых и почти 40 рогатых.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Анастасия Бут, корреспондент:
Всего за полгода стадо увеличилось вдвое. Вот этим малышам от месяца до нескольких дней. И всем нужно уделить внимание. А главное – проконтролировать, кто сколько съел, ведь старшие могут запросто объесть младших.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Фермер еще и сам себе режиссер. На популярной видеоплощадке в интернете у него за три года 50 тысяч подписчиков. Здесь нет головокружительных спецэффектов или мудреного монтажа.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Снимает на обычную видеокамеру. С первого дубля получается редко: операторы пока непрофессиональные.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Владислав Беспалый:
Изначально я начал просто делиться своим личным опытом, потому что когда-то я был таким же начинающим, у которого не было никакой практики. Я точно также брал какую-то информацию из интернета. Прошли годы, и теперь спрашивают совета у меня. Как показала моя практика, мои ролики сподвигли уже, наверное, не один десяток людей завести таких животных.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

А недавно купил подержанный трактор. Ремонтирует его тоже сам. В этом году планирует заняться еще и полевыми работами.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Владислав Беспалый:
Сейчас участок у меня вместе с домом 25 соток. Хотелось бы оформить еще соток 80, потому что на стойловый период одной козе требуется порядка 500 килограммов корнеплодов. Поэтому в планах засеять хотя бы 50 соток – картошка, кормовая свекла, тыквы, кабачки.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

И превратить подсобное хозяйство в крестьянско-фермерское. Тогда дело всей жизни с приставкой ЭКО начнет приносить серьезный доход.

В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму

Люди в материале: Владислав Беспалый, Анастасия Бут

 
 
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Новости Беларуси. Из города – в деревню, из юриста – в фермеры. Герой нашего сюжета в 28 лет кардинально изменил свою жизнь. Мужчина с головой ушел в сельское...
 
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