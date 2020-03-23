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В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из города – в деревню, из юриста – в фермеры. Герой нашего сюжета в 28 лет кардинально изменил свою жизнь. Мужчина с головой ушел в сельское хозяйство, причем начал буквально с нуля и без всякого опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Были и победы, и поражения. Все свои шаги начинающий аграрий снимал на видео, которым потом делился в соцсетях.
От Булки Батоновны такой классный козлина, вообще. У него шерсть интересная такая. Такой весь богатырь!
Любовь зла – полюбишь и козла, шутит «юрист по образованию, блогер по желанию и фермер по призванию». Начинал сельскохозяйственную карьеру Владислав Беспалый с нуля. Признается: не знал даже толком, как ухаживать за пернатыми, прививать кроликов и много ли коза дает молока.
Владислав Беспалый, житель деревни Копти:
Козье стадо стремительно разрасталось. А вот с кроликами как-то не заладилось. Полсотни кур уволок коршун. Да и дорога на хутор была неблизкой. Тогда и созрело кардинально иное решение: поменять городскую квартиру на деревенский дом.
К переезду в новые апартаменты у фермера оставалось 20 пернатых и почти 40 рогатых.
Анастасия Бут, корреспондент:
Фермер еще и сам себе режиссер. На популярной видеоплощадке в интернете у него за три года 50 тысяч подписчиков. Здесь нет головокружительных спецэффектов или мудреного монтажа.
Снимает на обычную видеокамеру. С первого дубля получается редко: операторы пока непрофессиональные.
Владислав Беспалый:
А недавно купил подержанный трактор. Ремонтирует его тоже сам. В этом году планирует заняться еще и полевыми работами.
Владислав Беспалый:
И превратить подсобное хозяйство в крестьянско-фермерское. Тогда дело всей жизни с приставкой ЭКО начнет приносить серьезный доход.
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В детстве хотел козу, но родители не купили. Почему юрист переехал из города в деревню и завёл ферму
Новости Беларуси. Из города – в деревню, из юриста – в фермеры. Герой нашего сюжета в 28 лет кардинально изменил свою жизнь. Мужчина с головой ушел в сельское...
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