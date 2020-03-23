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Игра рукой, пенальти и другое. Резонансное судейство 1-го тура ЧБ прокомментировала АБФФ
Источник материала: Tut.by
В первом туре чемпионата Беларуси выдалось множество моментов, где судьи принимали решения, которые можно трактовать по разному. Пять пенальти в одном матче, игры рукой в штрафной площади и не только.
Все это привлекло внимание болельщиков, а специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин разбирался во всем этом.
Правомерно ли не был назначен пенальти
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В первом туре чемпионата Беларуси выдалось множество моментов, в которых судьи принимали решения, которые можно трактовать по разному.
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