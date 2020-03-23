Игра рукой, пенальти и другое. Резонансное судейство 1-го тура ЧБ прокомментировала АБФФ

Источник материала: Tut.by

В первом туре чемпионата Беларуси выдалось множество моментов, где судьи принимали решения, которые можно трактовать по разному. Пять пенальти в одном матче, игры рукой в штрафной площади и не только.

Все это привлекло внимание болельщиков, а специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин разбирался во всем этом.

Правомерно ли не был назначен пенальти в ворота «Руха» в матче против минского «Динамо»? Почему судья не указал на «точку» в игре «Ислочи» против «Немана»?