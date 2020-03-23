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У 74-летнего Петросяна родился ребенок

23.03.2020 20:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок, сообщает Starhit.


Ребенок родился 13 марта в клинике в Дубае. У Петросяна уже есть взрослая дочь, для Брухуновой это первый ребенок.

«Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — пишет издание со ссылкой на окружение пары.

Издание отмечает, что, скорее всего, супруги прибегли к услугам суррогатного материнства. Татьяна Брухунова в своем Instagram публикует фото из поездки в Дубай, на которых не скрывает фигуру.

Петросян и Брухунова, которая работала его помощницей, поженились в конце прошлого года. Это пятый брак юмориста. Ранее он развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года.

 
 
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У 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок, пишут СМИ.
 
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