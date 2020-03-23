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У 74-летнего Петросяна родился ребенок
Источник материала: Tut.by
У 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок, сообщает
Ребенок родился 13 марта в клинике в Дубае. У Петросяна уже есть взрослая дочь, для Брухуновой это первый ребенок.
«Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — пишет издание со ссылкой на окружение пары.
Издание отмечает, что, скорее всего, супруги прибегли к услугам суррогатного материнства. Татьяна Брухунова в своем Instagram публикует фото из поездки в Дубай, на которых не скрывает фигуру.
Петросян и Брухунова, которая работала его помощницей,
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У 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок, пишут СМИ.
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