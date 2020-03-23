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Доллар по 2,89, евро — по 2,99. Почем продают валюту белорусские банки?

23.03.2020 21:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Баррель нефти марки Brent пока торгуется на уровне $25 плюс-минус центы. Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились очередным рекордом доллара: плюс 8,05 копейки и 2,6396 рубля. Евро прибавил 6,79 копейки и стал стоить 2,83. Почем продают валюту отечественные банки?

Доллар по 2,89, евро — по 2,99. Почем продают валюту белорусские банки?

Что касается налички, то здесь психологический барьер в 3 рубля пока не пройден. Некоторые банки, кажется, вот-вот уже готовы продавать евро по такой цене. «БелВЭБ» предлагает евро уже по 2,99, «Белагропромбанк», «Белгазпромбанк» и «БСБ Банк» на шаг отстают: они готовы продавать валюту ЕС пока по 2,98 рубля.

Дороже всего за доллар просят в «БПС-Сбербанке» — 2,81 рубля. «БелВЭБ» и «Альфа-Банк» готовы продать доллар по 2,8. У остальных он ниже этой суммы.

Банк

Доллар

(максимальный курс)

Евро

(максимальный курс)
«Беларусбанк» 2,77 2,94
«Белинвестбанк» 2,789 2,97
«Белагропромбанк» 2,793 2,98
«Альфа-Банк» 2,8 2,97
«МТБанк» 2,78 2,95
«Приорбанк» 2,78 2,97
«БПС-Сбербанк» 2,81 2,975
«Белгазпромбанк» 2,79 2,98
«Технобанк» 2,75 2,97
«БелВЭБ» 2,8 2,99
«БСБ Банк» 2,75 2,98

Курсы по картам у некоторых банков выше, чем курсы налички. Так, по 2,99 за евро предлагает «Беларусбанк», несмотря на то, что в обменниках у него 2,94.

Аналогично просит за евро по карте и «БПС-СБербанк», хотя налом евро продают по 2,975.

У «БелВЭБа» и по карте, и в обменниках курс евро одинаковый — 2,99.

Самый дорогой доллар по карте у «БПС-Сбербанка». За него здесь просят 2,85 рубля. Чуть меньше хотят в «Беларусбанке» — по 2,82 рубля. «БелВЭБ» пока остановился на отметке в 2,8 за доллар. Остальные этот барьер не преодолели.

Банк

Доллар

Евро
«Беларусбанк» 2,82 2,99
«Белинвестбанк» 2,78 2,96
«Белагропромбанк» 2,789 2,979
«Альфа-Банк» 2,795 2,97
«МТБанк» 2,671 2,851
«Приорбанк» 2,78 2,97
«БПС-Сбербанк» 2,85 2,99
«Белгазпромбанк» 2,79 2,98
«Технобанк» 2,75 2,97
«БелВЭБ» 2,8 2,99
«БСБ Банк» 2,75 2,975

Напомним, в пятницу Национальный банк «обратил внимание банков на необходимость взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Баррель нефти марки Brent пока торгуется на уровне $25 плюс-минус центы. Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились очередным рекордом...
 
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