Евросоюз начнет переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

REFORM.by Против начала переговоров выступали Франция и Нидерланды, ссылаясь на ситуацию с демократией и коррупцией в балканских странах. В конце концов они поддержали решение, после того как Еврокомиссия признала прогресс Албании и Северной Македонии на пути реформ в области верховенства права пишет





По информации Reuters, начало переговоров также блокировала Греция, но она дала свое согласие после включения в предварительное соглашение пункта о защите национальных меньшинств в Албании.





Решение рекомендовать начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС было принято в 2018 году. Еврокомиссия несколько раз подтверждала свою рекомендацию, однако Совет Евросоюза в октябре прошлого года отложил начало переговоров.







