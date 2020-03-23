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Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По правилам Международной федерации хоккея, команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что главком сборной готовит сани летом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжительность тренировочного кэмпа неизвестна. Захаров констатирует: пока есть возможность – будем тренироваться.
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Готовимся к олимпийской квалификации, потому что все-таки это большое время без игровой практики. Хотя минское «Динамо» тоже тренируется, наши хоккеисты тоже тренируются. Немножко будем держать.
Ребята с удовольствием хотят. Как говорится, профилактика номер один. Все нормально.
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Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики
Новости Беларуси. По правилам Международной федерации хоккея, команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что...
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