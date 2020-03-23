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Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики

23.03.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По правилам Международной федерации хоккея, команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что главком сборной готовит сани летом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Продолжительность тренировочного кэмпа неизвестна. Захаров констатирует: пока есть возможность – будем тренироваться.

Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
У нас есть люди, которые в обойме сборной. Кто сильнее, тот поедет – мы так готовимся. Все игроки, которые будут приходить, будут добавляться по мере возможности. Держим в форме себя, не расслабляемся. Вот и все.

Готовимся к олимпийской квалификации, потому что все-таки это большое время без игровой практики. Хотя минское «Динамо» тоже тренируется, наши хоккеисты тоже тренируются. Немножко будем держать.

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше

Ребята с удовольствием хотят. Как говорится, профилактика номер один. Все нормально.

Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики

Люди в материале: Михаил Захаров

 
 
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Новости Беларуси. По правилам Международной федерации хоккея, команде для подготовки к олимпийской квалификации дается всего семь дней, поэтому можно сказать, что...
 
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