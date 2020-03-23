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Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве наводят порядок в районах старой жилой застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частном секторе сносят сараи и ветхие постройки. Некоторые здания коммунальным службам достаются прямо с домашней утварью, среди которой порой находят очень интересные предметы.
В чемоданах, пакетах, старых сумках... Клады из трехрублевых купюр уже не первый день находят могилевские коммунальщики. Заначки еще советских времен попадаются во время сноса ветхих сараев в Могилеве.
Татьяна Мельникова, дворник Могилевского ЖЭУ № 13:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Эти сараи на улице Строителей – только часть масштабной программы по сносу. Хоть большого восторга жители района и не испытывают, но ветхие строения оставлять как есть уже небезопасно.
Конечно, надо сносить ветхие строения, но хотя бы хоть что-то оставить. Ту же машину поставить.
Ездили к начальству и просили, чтобы мы облагородили за свой счет. Но они против, сказали: «Нет, мы будем сносить». Есть ветхие сараи, но наши следят за ними.
В районах старой жилой застройки уже снесли больше сотни сараев. И работы продолжаются.
Татьяна Коропова, начальник Могилевского ЖЭУ № 13:
Уборка и благоустройство дворов, парков, мемориальных комплексов в эти дни проходит повсеместно. Для координации работ по наведению порядка в Могилеве создана рабочая группа.
Константин Рыжов, главный инженер Могилевского дорожно-мостового предприятия:
Денис Койда, заместитель генерального директора по благоустройству Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
Такие масштабные работы по наведению порядка продлятся до середины апреля. Кульминацией станет общегородской субботник.
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Новости Беларуси. В Могилеве наводят порядок в районах старой жилой застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частном секторе сносят сараи и ветхие...
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