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Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

23.03.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве наводят порядок в районах старой жилой застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частном секторе сносят сараи и ветхие постройки. Некоторые здания коммунальным службам достаются прямо с домашней утварью, среди которой порой находят очень интересные предметы.

Ирина Недобоева продолжит.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

В чемоданах, пакетах, старых сумках... Клады из трехрублевых купюр уже не первый день находят могилевские коммунальщики. Заначки еще советских времен попадаются во время сноса ветхих сараев в Могилеве.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Татьяна Мельникова, дворник Могилевского ЖЭУ № 13:
Сейчас это просто мусор. Мы находим их часто. И находим такие вещи старые, грязные уже, прямо страшно их в руки взять. Ну а мы сейчас все уберем, и будет аккуратненько. Такая площадка хорошая, тут собираются детскую площадку сделать.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Ирина Недобоева, корреспондент:
История появления этих построек уходит корнями в середину прошлого века. В двухэтажках отапливались посредством печей, а здесь хранили дрова, брикет и уголь. Когда провели центральное отопление, сараи не снесли. Местные жители стали использовать их кто во что горазд для закаток, картошки. Но по большей части здесь годами складировалось разное старье.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Эти сараи на улице Строителей – только часть масштабной программы по сносу. Хоть большого восторга жители района и не испытывают, но ветхие строения оставлять как есть уже небезопасно.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Конечно, надо сносить ветхие строения, но хотя бы хоть что-то оставить. Ту же машину поставить.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Ездили к начальству и просили, чтобы мы облагородили за свой счет. Но они против, сказали: «Нет, мы будем сносить». Есть ветхие сараи, но наши следят за ними.

В районах старой жилой застройки уже снесли больше сотни сараев. И работы продолжаются.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Татьяна Коропова, начальник Могилевского ЖЭУ 13:
Сначала люди были крайне недовольны, было жалко своих хозяйственных построек. Хотя они пришли в негодность, они были аварийные, заброшенные. Работы глобальные. У людей везде находятся в этих хозяйственных постройках большие погреба, которые тоже нужно засыпать. В результате проведения работ могилевчане получат еще один красивый, ухоженный район.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Уборка и благоустройство дворов, парков, мемориальных комплексов в эти дни проходит повсеместно. Для координации работ по наведению порядка в Могилеве создана рабочая группа.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Константин Рыжов, главный инженер Могилевского дорожно-мостового предприятия:
Производятся работы по замене мелкоштучной плитки по городу, уборка уличного смета, окраска турникетного, перильного ограждения. Производим ямочный ремонт в необходимых местах по городу и устройство выравнивающего слоя.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Денис Койда, заместитель генерального директора по благоустройству Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
Мы делаем все возможное, чтобы к празднику 1 Мая могилевчане во всей красе увидели свой город. И хотелось бы, конечно, обратиться к людям, чтобы они также поддерживали должный порядок, не мусорили и участвовали в наших городских субботниках, которые проводятся весной и осенью, принимали участие в покраске детского оборудования, может быть, в уборке свалок.

Здесь годами складировалось разное старьё. Почему в Могилёве сносят старые сараи и постройки

Такие масштабные работы по наведению порядка продлятся до середины апреля. Кульминацией станет общегородской субботник.

Люди в материале: Татьяна Мельникова, Ирина Недобоева, Татьяна Коропова, Константин Рыжов, Денис Койда

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве наводят порядок в районах старой жилой застройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частном секторе сносят сараи и ветхие...
 
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