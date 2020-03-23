|
Их затапливали и забрасывали гранатами, но они не сдавались. Героическая оборона брестского вокзала
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Анна Бунькова, корреспондент:
На рассвете 22 июня весь зал ожидания проснулся от близких взрывов. Те, кто выбежал на привокзальную площадь, увидели зарево со стороны границы и столбы снарядных разрывов на железнодорожных путях.
Савва Шпудейко, хранитель Музея истории Брестского железнодорожного вокзала:
Потому что ведь был договор подписан Сталина, Молотова, Гитлера, Риббентропа. Но получилось так: увидели по крепости, что начали наступать на крепость.
Сомнений в том, что началась война, больше ни у кого не было.
Когда немцы подошли к зданию вокзала вплотную, в нем уже яблоку негде было упасть. Из города сюда сбежались местные жители в надежде уехать на поезде в сторону Минска.
Воевать с винтовками против немецких бронемашин было бесполезно. Надежным убежищем стала широкая сеть подвалов под зданием брестского вокзала.
Дмитрий Бородаченков, куратор брестской диггерской группы:
Из рассказов очевидцев слышали, что в этих тёмных и душных подвалах держали оборону около 2 000 человек.
Дмитрий Бородаченков:
Как ни зорко наши бойцы сторожили окна, врагу удавалось подойти и забросить гранаты. Снаряды рвались в толпе, убивали и ранили детей и женщин. Начиналась дикая паника.
Дмитрий Бородаченков:
Маленький склад вокзального буфета наполовину растащили прежде, чем его успели взять под охрану. Да и такой массе людей продуктов не хватило бы даже на день.
Выход оставался один – отправить всех штатских наверх. В плену у фашистов ещё оставалась надежда выжить и спасти детей.
Савва Шпудейко:
Вопреки всем правилам ведения боя солдаты держали оборону подвала. Когда наступил седьмой день, фашисты применили тактику измора.
Анна Бунькова:
Савва Шпудейко:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)