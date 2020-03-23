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Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

23.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Беременность во время войны с точки зрения высшего командования – явление исключительно позитивное. Демографическая ситуация критическая, а потому любая женщина, забеременевшая на фронте, неизменно отправляется в тыл.

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

При этом совершенно не важно, замужем она или это плод внезапно возникшего чувства. Правда, для одних это потом станет трагедией – их дети так и будут расти без отца, а вот для других – счастливым билетом.

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

Анатолий Шарков, доктор исторических наук:
Это во многом спасало вот этих женщин от гибели. И, собственно, этот ребенок рос, воспитывался вместе с ней, а она в тылу где-то работала.

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

Леонид Шах, командир 269-й отдельной батареи в 1944-1946 гг.:
Мы читали письма родителей, нам разрешалось. Мамаша пишет дочке примерно такое: «Маруся, вот твоя подружка Галя вернулась домой, родила сына. И мы очень хотели бы, чтобы и ты быстрее возвращалась домой».

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

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Люди в материале: Анатолий Шарков, Леонид Шах

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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