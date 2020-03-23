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Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Беременность во время войны с точки зрения высшего командования – явление исключительно позитивное. Демографическая ситуация критическая, а потому любая женщина, забеременевшая на фронте, неизменно отправляется в тыл.
При этом совершенно не важно, замужем она или это плод внезапно возникшего чувства. Правда, для одних это потом станет трагедией – их дети так и будут расти без отца, а вот для других – счастливым билетом.
Анатолий Шарков, доктор исторических наук:
Леонид Шах, командир 269-й отдельной батареи в 1944-1946 гг.:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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