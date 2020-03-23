Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Беременность во время войны с точки зрения высшего командования – явление исключительно позитивное. Демографическая ситуация критическая, а потому любая женщина, забеременевшая на фронте, неизменно отправляется в тыл.









При этом совершенно не важно, замужем она или это плод внезапно возникшего чувства. Правда, для одних это потом станет трагедией – их дети так и будут расти без отца, а вот для других – счастливым билетом.





Анатолий Шарков, доктор исторических наук:

Это во многом спасало вот этих женщин от гибели. И, собственно, этот ребенок рос, воспитывался вместе с ней, а она в тылу где-то работала.





Леонид Шах, командир 269-й отдельной батареи в 1944-1946 гг.:

Мы читали письма родителей, нам разрешалось. Мамаша пишет дочке примерно такое: «Маруся, вот твоя подружка Галя вернулась домой, родила сына. И мы очень хотели бы, чтобы и ты быстрее возвращалась домой».









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