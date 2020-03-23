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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фургон, который накануне в Минске преследовали несколько экипажей ГАИ, был угнан с улицы Тимошенко За рулем микроавтобуса находился 24-летний ранее судимый молодой человек. Как сообщается, из города погоня переместилась на Слуцкое шоссе. Огонь никто не открыл, а...

За рулем микроавтобуса находился 24-летний ранее судимый молодой человек. Как сообщается, из города погоня переместилась на Слуцкое шоссе. Огонь никто не открыл, а вот так называемого ежа на трассе расстелили. Наехав на него, нарушитель не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя задержали и доставили в больницу.