|
Фургон, который накануне в Минске преследовали несколько экипажей ГАИ, был угнан с улицы Тимошенко
Источник материала: БTЗа рулем микроавтобуса находился 24-летний ранее судимый молодой человек. Как сообщается, из города погоня переместилась на Слуцкое шоссе. Огонь никто не открыл, а вот так называемого ежа на трассе расстелили. Наехав на него, нарушитель не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя задержали и доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рулем микроавтобуса находился 24-летний ранее судимый молодой человек. Как сообщается, из города погоня переместилась на Слуцкое шоссе. Огонь никто не открыл, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)