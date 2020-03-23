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И белье постирать, и ковер почистить вам помогут в КУП БО “Бытовик” в Докшицах

23.03.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

И белье постирать, и ковер почистить вам помогут в КУП БО “Бытовик” в Докшицах

За гладильным каландром Елена Бутько.

Коллектив КУП БО “Бытовик”, которым руководит Владимир Хилько, составляет 32 человека. Каждый из этих людей специалист в своем деле. А все вместе они оказывают широкий спектр услуг для населения и юридических лиц. Это услуги прачечной, парикмахерской, столярного цеха, по ремонту одежды и обуви и другие.
В 2019 году реализовано услуг на сумму 432 тысячи рублей (115 процентов к 2018 году), из них бытовых – на 136,6 тысячи рублей (130,5 процента). На территории района работают пять комплексных приемных пунктов: в Волколатах, Парафьяново, Порплище, Крулевщине и Бегомле, которые заработали более 50 тысяч рублей. Кстати, Парафьяновский пункт занял первое место в областном смотре-конкурсе “Лучший сельский КПП” (приемщик заказов Светлана Яцукович).
– Неплохо в прошлом году реализовались стиральные услуги. Это стирка белья, его сушка, а также чистка ковров, которая все больше пользуется спросом у населения. За прошлый год на услуги прачечной были заключены договоры с районной больницей, райпо, отделом по образованию, ПМК-52 и другими организациями. В этом году в рамках программы по модернизации производства планируется заменить оборудование прачечной на более современное, – сообщила ведущий экономист КУП БО “Бытовик” Светлана Пахомова.
Каждые сутки прачечная обрабатывает в среднем 240-250 килограммов белья. Четыре стиральные машины, сушилка, гладильный каток. Всем этим хозяйством управляет оператор Елена Бутько, которая работает здесь более трех лет. За это время овладела всеми операциями технологического процесса. Закладывает белье в машину и запускает программу.
— Через полтора часа ее можно доставать и отправлять на отжимание, — объясняет работница, а сама на каландре гладит высушенное белье.
Таким образом, все «сырье» проходит четыре этапа, пока примет «товарный» вид и вернется к заказчику.
— Вот так весь рабочий день, — улыбается прачка. — Заказы поступают, а значит и выручка будет.
Подарком к празднику предприятию стала Почетная грамота Главного управления торговли Витебского облисполкома, которой коллектив КУП БО «Бытовик» награжден за высокие производственные показатели.

Петр РОМЫСЛОВ.
Фото автора.

 
 
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Коллектив КУП БО “Бытовик”, которым руководит Владимир Хилько, составляет 32 человека. Каждый из этих людей специалист в своем деле. А
 
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