Ситуация по ОРИ: в Гродно небольшой рост, в Лиде – снижение

Источник материала: Lida.Info





Как сообщили «Гродненской правде» в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за прошедшую календарную неделю за медицинской помощью из-за острых респираторных инфекций гродненцы обращались несколько чаще, чем за предыдущую.

При этом число заболевших детей и госпитализированных в стационары уменьшилось. В Лиде, которая является вторым контрольным городом, показатели заболеваемости ОРИ по сравнению с предыдущей неделей снизились.