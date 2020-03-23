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Ситуация по ОРИ: в Гродно небольшой рост, в Лиде – снижение
Источник материала: Lida.Info
Как сообщили
При этом число заболевших детей и госпитализированных в стационары уменьшилось. В Лиде, которая является вторым контрольным городом, показатели заболеваемости ОРИ по сравнению с предыдущей неделей снизились.
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