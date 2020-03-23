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В одном из агрогородков Лидского района в доме обнаружены погибшими 29-летний и 48-летний мужчины
Источник материала: Lida.Info
22 марта в 16-02 в службу 101 Лидского района поступила информация об обнаружении погибшими в доме по улице Молодежная в деревне Белица двух мужчин.
Прибыв к месту вызова работники МЧС приступили к обследованию помещений – пламени и дыма не наблюдалось.
Выяснилось, что в жилище временно проживала бригада из пяти человек, которая работала по найму в местном сельхозпредприятии. В пятницу вечером трое из них уехали по домам. Когда один из оставшихся перестал отвечать на телефонные звонки, коллега забеспокоился и вернулся в деревню. Зайдя в жилище, обнаружил приятелей без признаков жизни – одного на кровати со сгоревшим матрацем, а второго на полу в другой комнате. Погибшие 1971 и 1990 годов рождения.
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22 марта в 16-02 в службу 101 Лидского района поступила информация об обнаружении погибшими в доме по улице Молодежная в деревне Белица двух мужчин. Прибыв к месту...
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