В одном из агрогородков Лидского района в доме обнаружены погибшими 29-летний и 48-летний мужчины

Источник материала: Lida.Info





22 марта в 16-02 в службу 101 Лидского района поступила информация об обнаружении погибшими в доме по улице Молодежная в деревне Белица двух мужчин.

Прибыв к месту вызова работники МЧС приступили к обследованию помещений – пламени и дыма не наблюдалось.

Выяснилось, что в жилище временно проживала бригада из пяти человек, которая работала по найму в местном сельхозпредприятии. В пятницу вечером трое из них уехали по домам. Когда один из оставшихся перестал отвечать на телефонные звонки, коллега забеспокоился и вернулся в деревню. Зайдя в жилище, обнаружил приятелей без признаков жизни – одного на кровати со сгоревшим матрацем, а второго на полу в другой комнате. Погибшие 1971 и 1990 годов рождения.