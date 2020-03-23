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Еще один банк приостановил выдачу кредитов, а второй перестал предоставлять карту рассрочки
Источник материала: Tut.by
БТА Банк с 19 марта
БТА Банк с 19 марта также
Ранее Приорбанк с 21 по 23 марта
Тем временем на сайте БПС-Сбербанка на странице с описанием карты рассрочки КартаFUN
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БТА Банк с 19 марта приостановил кредитование физлиц, об этом говорится на сайте банка. О сроках возобновления выдачи займов не сообщается. Тем временем...
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