ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?

23.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?

Политорганы Красной Армии вели огромную работу среди немцев, потому что это был благоприятный момент. «Сдавайтесь! Ваше единственное спасение – это плен». Маршал Рокоссовский дал приказ войскам Красной Армии: немцев брать в плен, обращаться с ними гуманно.

«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?

Немецкая сторона знала о том, какими способами их солдат призывают сложить оружие. Ответ был один – на партизан посылали карательные отряды, мирное население увозили на работы в Германию, солдат, как пушечное мясо, бросали в бессмысленные атаки.

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?

И у каждого немца была памятка, что делать в случае пленения. Гордо молчать – без вариантов. Варианты появлялись, когда немцы все же попадали в плен.

«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?

Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны:
Именно в плену немцы увидели, что такое душа русского человека. Они видели русских не через прицел винтовки, а общались с ними лично. Тем более те, которые работали на стройках, на заводах. У них нет не то что самые лучшие воспоминания о плене, но воспоминания неплохие жизнь им сохранили. Они же вернулись домой.

Люди в материале: Валерий Бердяев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стать мамой во время войны. Как беременность на фронте меняла жизнь женщины?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика