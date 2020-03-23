«Они увидели, что такое душа русского человека». Что за памятки были при себе у немцев?

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.





Политорганы Красной Армии вели огромную работу среди немцев, потому что это был благоприятный момент. «Сдавайтесь! Ваше единственное спасение – это плен». Маршал Рокоссовский дал приказ войскам Красной Армии: немцев брать в плен, обращаться с ними гуманно.





Немецкая сторона знала о том, какими способами их солдат призывают сложить оружие. Ответ был один – на партизан посылали карательные отряды, мирное население увозили на работы в Германию, солдат, как пушечное мясо, бросали в бессмысленные атаки.

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м





И у каждого немца была памятка, что делать в случае пленения. Гордо молчать – без вариантов. Варианты появлялись, когда немцы все же попадали в плен.





Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны:

Именно в плену немцы увидели, что такое душа русского человека. Они видели русских не через прицел винтовки, а общались с ними лично. Тем более те, которые работали на стройках, на заводах. У них нет не то что самые лучшие воспоминания о плене, но воспоминания неплохие – жизнь им сохранили. Они же вернулись домой.