Для застрявших в Гоа белорусов организуют специальный рейс на родину

Источник материала: ОНТ

Белорусские туристы, которые не могут покинуть Индию, будут возвращены домой специальным рейсом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Проблемы с возвращением домой из Индии возникли у белорусских туристов 18 марта после закрытия границ Россией. Это те граждане, которые отправились на отдых через российские турфирмы. Белорусы могли вернуться на родину только через аэропорты Домодедово и Шереметьево, в то время как во Внуково была другая ситуация – туристам пришлось просидеть в аэропорту два дня, пока за ними не вылетел специальный рейс «Белавиа».

С 20 марта Россия разрешила транзит граждан СНГ через свою территорию.

Теперь для того, чтобы вернуться домой, белорусским туристам необходимо оперативно связаться со своим туроператором и сообщить о своем желании вернуться в Беларусь.

На сегодня в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри-Ланке – 55, в Таиланде – 9, в Танзании – 1.





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