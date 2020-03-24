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Почти 105 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций сделали зарубежные партнеры в экономику Могилёвской области

24.03.2020 00:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почти 105 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций сделали зарубежные партнеры в экономику Могилёвской области

Почти 105 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Столько вливаний сделали зарубежные партнеры в экономику Могилёвской области. И это один лучших показателей по стране. Лидирует регион и по экспорту услуг. Промышленные предприятия, которые еще несколько лет назад едва сводили концы с концами, активно наращивают темпы производства. Товары, сделанные в Приднепровском крае, оценили в 10 новых странах. А в медицину и образование пришли такие технологии, о которых раньше можно было только мечтать.


Прошлый год для «Бобруйскагромаша» стал прорывным: впервые за пять лет предприятие получило чистую прибыль. Пришел новый руководитель: за короткое время удалось в два с половиной раза нарастить объемы производства, сократить складские запасы и освоить новые виды сельскохозяйственных машин.

Всего более 30 единиц. Например, две установки заменяют четырех предшественников. Теперь детали – а линия способна выпускать более 20 наименований – сходят с конвейера, что называется, под ключ, не требуя доработки на других станках. В разы увеличилось и качество конечной продукции. Продается всё и по 100% предоплате.

Вместе с выручкой поднялись и зарплаты – почти на треть. В среднем на предприятии получают 900 рублей. Работают целыми семьями, продолжают трудовые династии и растут по карьерной лестнице – от простого мастера до начальника отдела.

В регион приходит иностранный капитал. Те, кто несколько лет назад вложил инвестиции, теперь готовы расширяться. Предприятие «БелЭмса» – резидент Свободной экономической зоны Могилев. В 2011-м турецкий инвестор наладил производство подгузников и влажных салфеток. Стоимость инвестпроекта – 5 миллионов евро. Тогда работу получили 30 человек, сегодня сотрудников уже 127, а сумма инвестиций увеличилась в два раза.

На предприятии уже разворачивают большую стройку. Новая линия заработает уже через месяц, объем производства возрастет в полтора раза. Развивается малый и средний бизнес: эти предприятия формируют больше трети областного бюджета. Причем все чаще бизнесмены идут в регионы. Проект по производству деревянных домов, который Сергей Куцанов вынашивал много лет, стал целым кварталом. Предприниматель родом из деревни Сидоровичи под Могилевом, живет здесь и по сей день: улица Речная на его малой Родине – теперь местная достопримечательность.

Сейчас в Беларуси насчитывается более сотни таких экодомов. Строили их, кстати, жители Сидорович – бизнесмен поддержал людей, дал работу рядом с домом. Как раз тот самый пример, когда всем хорошо.  

Это не персональная тренировка в спортклубе. У 10 «Б» физкультура. К началу учебного года в могилевском микрорайоне Казимировка открыли новую школу на 1020 учеников. Ее построили за рекордные восемь месяцев. Таких темпов строительства в городе еще не было.

По оснащению школе нет равных – если не в стране, то в регионе точно: четыре лингафонных кабинета, просторные спортзалы, продуманная система безопасности. Журнал в его привычном бумажном варианте – уже вчерашний день: оценки, темы уроков, домашнее задание в единой электронной базе, доступной учителям, ученикам и родителям. Даже библиотека – не просто полки с книгами и учебниками.  

Новую школу очень ждали жители «молодой» Казимировки. Новостройки здесь растут как грибы после дождя – в ближайшее время сдадут еще семь многоэтажек. Почти в каждом доме живут многодетные семьи. Раньше родители возили детей на уроки в другие городские школы. Теперь рядом с домом и знания и инфраструктура. К лету достроят бассейн, и тогда школа заработает в формате социокультурного центра.

Три года назад Президент Беларуси поручил местной власти активнее заняться развитием города. Отдельный пункт – микрорайоны и комфортные условия проживания. Началась масштабная работа: от элементарного благоустройства дворов и ремонта дорог до строительства новых архитектурных объектов. Школа и детский сад в Казимировке уже есть, осенью решится вопрос с медицинской помощью: заработает поликлиника, которая будет обслуживать 37 тысяч взрослых и детей.

К слову, за последнее время здравоохранение региона существенно прибавило в качестве. В конце прошлого года в Могилёвской больнице скорой помощи открыли обновленный роддом, который стал перинатальным центром третьего уровня. А нейрохирурги, благодаря новому микроскопу, теперь могут видеть больше. В перспективе большая стройка: семиэтажный корпус объединит все хирургические службы, реанимационные залы и палаты интенсивной терапии. Новое здание построят и для областной кардиохирургии: будет четыре операционных вместо одной и новые возможности: в год 500 операций на сердце – очередь с полутора лет сократится до четырех месяцев. 

Там, где уже все построено, улучшают оснащение. В Бобруйске, например, недавно заработал новый ангиографический комплекс. Большинство смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Однако если в арсенале есть современное диагностическое оборудование, жизнь человеку можно спасти.

Новый аппарат помогает оценить состояние сосуда изнутри. Причем диагностировать можно сосудистые заболевания головного мозга, органов брюшной полости, верхних и нижних конечностей. В перспективе бобруйские доктора начнут ставить в сосуды стенты. Такие операции помогут человеку не только сохранить жизнь, но и продлить работоспособность – важный фактор для экономически активного населения. В этом году перед регионом стоит сложная задача – увеличить показатель валового регионального продукта. Главная ставка на промышленные предприятия республиканского подчинения и агропромышленный комплекс. Задел хороший: по осени подготовили землю и посеяли больше озимых. Теперь задача – сохранить и приумножить начатое.

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Теги: Могилев
 
 
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Почти 105 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Столько вливаний сделали зарубежные партнеры в экономику Могилёвской области. И это один лучших...
 
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