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Автостоянки подорожают с 1 апреля в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске с 1 апреля повышаются тарифы на услуги по хранению транспорта на автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», сообщили в организации.
Так, физлица в месяц за хранение транспортного средства массой до 3,5 т на всех стоянках (кроме №15, 92) будут выплачивать Br38. На этих двух стоянках можно будет оставить автомобиль на месяц за Br40.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей цена хранения автомобилей вырастет до Br42.
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В Минске с 1 апреля повышаются тарифы на услуги по хранению транспорта на автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», сообщили в организации. Так, физлица в...
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