Автостоянки подорожают с 1 апреля в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В Минске с 1 апреля повышаются тарифы на услуги по хранению транспорта на автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», сообщили в организации.

Так, физлица в месяц за хранение транспортного средства массой до 3,5 т на всех стоянках (кроме №15, 92) будут выплачивать Br38. На этих двух стоянках можно будет оставить автомобиль на месяц за Br40.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей цена хранения автомобилей вырастет до Br42.

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