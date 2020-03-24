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Хозяин ресторана накормил застрявших в аэропорту граждан Таджикистана (ВИДЕО)

24.03.2020 00:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Граждан Таджикистана, застрявших во Внуково, бесплатно накормил хозяин ресторана. 

Алексей Ходорковский переживает не лучшие времена, как и все владельцы забегаловок. Но это не повод для хейта – мужчина решил накормить зависших в аэропорту людей: 200 обедов, и будет еще – пока они не улетят.

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Граждан Таджикистана, застрявших во Внуково, бесплатно накормил хозяин ресторана.  Алексей Ходорковский переживает не лучшие времена, как и все владельцы...
 
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