Хозяин ресторана накормил застрявших в аэропорту граждан Таджикистана (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Граждан Таджикистана, застрявших во Внуково, бесплатно накормил хозяин ресторана.

Алексей Ходорковский переживает не лучшие времена, как и все владельцы забегаловок. Но это не повод для хейта – мужчина решил накормить зависших в аэропорту людей: 200 обедов, и будет еще – пока они не улетят.

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