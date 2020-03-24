Кто кому подражает? В нарядах Кейт Миддлтон разглядели схожесть со стилем известной актрисы

Источник материала: ОНТ

Во внешнем виде герцогини Кейт Миддлтон увидели подражание известной героине Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Администраторы Instagram-аккаунта Dress Like a Duchess опубликовали фоторяд с нарядами Кейт и Кэрри. На публикацию в соцсети тут же обратили внимание редакторы The Sun.

В аккаунте опубликована фотоподборка из семи коллажей. В каждом фотографии герцогини Кембриджской сопоставлены с кадрами из сериала, на которых запечатлена актриса Сара Джессика Паркер.

«Стиль одежды Герцогини Кейт Миддлтон похож на стиль иконы стиля Сары Джессики Паркер. И это только часть одинаковых образов», – сказано в описании к фото.

Так, на одном из коллажей знаменитости позируют в голубом платье из полупрозрачной ткани от люксового британского бренда L.K.Bennet. На другом коллаже они запечатлены в одних и тех же платьях-рубашках в горошек от Alessandra Riche.

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