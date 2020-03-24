Виктория Боня потолстела и шокировала поклонников

Источник материала: ОНТ

Instagram-дива Виктория Боня разместила в своем Instagram пост с фотографией, на которой ее формы заметно увеличились.

Еще не так давно девушка делилась в социальных сетях успехами в снижении веса. Но в последнее время телеведущая, наоборот, обеспокоилась своей худощавостью и начала усиленно набирать вес.

В комментарии к посту блогер сообщила, что карантин идет ей на пользу и она набирает вес и что «прибьет» каждого, кто сообщит, что она теперь не «женСЧина в теле».

Фоловерам дивы пришлись по душе размещенные фотографии – они решили, что теперь девушка выглядит «немножко в теле», но это намного лучше, чем было до момента набора веса.

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