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Благодаря МИД домой вернулись почти 3,5 тысячи белорусов

24.03.2020 00:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Благодаря МИД домой вернулись почти 3,5 тысячи белорусов

МИД помог вернуться домой почти 3,5 тысячам белорусов. Об этом сообщает БЕЛТА.


Однако ещё около тысячи белорусов на сегодняшний день находятся за границей. Сложность в том, что часть из них приехала Германию на легковых авто. Однако сухопутный транзит через Польшу закрыт. Ввиду этого они вернутся домой ближайшими прямыми авиарейсами.

Также остро стоит вопрос о возвращении белорусов из стран Юго-Восточной Азии. 

Ведутся переговоры с Россией для согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов возвращения в Беларусь наших граждан, которые прилетают в аэропорты Внуково и Пулково. В ближайшее время вопрос должен решиться.

Как обратил внимание МИД, несколько специальных рейсов организованы для возвращения белорусов домой. Например, вернуться из Азербайджана можно 26 и 30 марта по маршруту Минск - Баку - Минск.

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Теги: Минск
 
 
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МИД помог вернуться домой почти 3,5 тысячам белорусов. Об этом сообщает БЕЛТА. Однако ещё около тысячи белорусов на сегодняшний день находятся за границей....
 
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