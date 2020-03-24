Благодаря МИД домой вернулись почти 3,5 тысячи белорусов

Источник материала: ОНТ

МИД помог вернуться домой почти 3,5 тысячам белорусов. Об этом сообщает БЕЛТА.





Однако ещё около тысячи белорусов на сегодняшний день находятся за границей. Сложность в том, что часть из них приехала Германию на легковых авто. Однако сухопутный транзит через Польшу закрыт. Ввиду этого они вернутся домой ближайшими прямыми авиарейсами.

Также остро стоит вопрос о возвращении белорусов из стран Юго-Восточной Азии.

Ведутся переговоры с Россией для согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов возвращения в Беларусь наших граждан, которые прилетают в аэропорты Внуково и Пулково. В ближайшее время вопрос должен решиться.

Как обратил внимание МИД, несколько специальных рейсов организованы для возвращения белорусов домой. Например, вернуться из Азербайджана можно 26 и 30 марта по маршруту Минск - Баку - Минск.

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