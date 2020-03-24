Угон без права управления

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Прокуратурой Несвижского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя г. Несвижа С., совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 214 УК Республики Беларусь (угон).

В ходе судебного заседания обвиняемый пояснил, что был хорошо знаком с потерпевшим владельцем угнанной автомашины, оказывал ему помощь в строительстве дома. В связи с этим, был осведомлен об особенностях запуска двигателя автомашины без ключа, а также о том, что потерпевший не запирает ее дверцы.

В день совершения угона обвиняемый совместно с потерпевшим употребили спиртные напитки после работы, после чего жена последнего развезла их по домам. Однако, обвиняемый решил продолжить употребление спиртного и, с этой целью, не заходя домой, пешком вернулся к строящемуся дому, где хранилась автомашина потерпевшего, проник в салон, запустил двигатель и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поехал к своим родственникам, проживающим на территории Несвижского района, где продолжил выпивать.

На следующий день потерпевший, обнаружив пропажу автомашины, вместе со своим братом и друзьями, самостоятельно принял меры к ее розыску и задержал обвиняемого, управляющего его автомашиной в нетрезвом состоянии, на автодороге вблизи д. Жанковичи.

Установлено, что обвиняемый прав на управление транспортными средствами никогда не получал, ранее был дважды судим за совершение аналогичных угонов в состоянии алкогольного опьянения.

Условием, способствовавшим совершению преступления, явилась беспечность потерпевшего, оставившего незапертую автомашину без присмотра на территории, прилегающей к строящемуся дому, что позволило обвиняемому беспрепятственно ей завладеть.

Приговором суда Несвижского района от 12.03.2020 г. С. осужден к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Помимо привлечения к уголовной ответственности, С. также привлечен и к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Алихан Пекарчик,

заместитель прокурора Несвижского района.