ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Угон без права управления

24.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Прокуратурой Несвижского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя г. Несвижа С., совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 214 УК Республики Беларусь (угон).

В ходе судебного заседания обвиняемый пояснил, что был хорошо знаком с потерпевшим владельцем угнанной автомашины, оказывал ему помощь в строительстве дома. В связи с этим, был осведомлен об особенностях запуска двигателя автомашины без ключа, а также о том, что потерпевший не запирает ее дверцы.

В день совершения угона обвиняемый совместно с потерпевшим употребили спиртные напитки после работы, после чего жена последнего развезла их по домам. Однако, обвиняемый решил продолжить употребление спиртного и, с этой целью, не заходя домой, пешком вернулся к строящемуся дому, где хранилась автомашина потерпевшего, проник в салон, запустил двигатель и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поехал к своим родственникам, проживающим на территории Несвижского района, где продолжил выпивать.

На следующий день потерпевший, обнаружив пропажу автомашины, вместе со своим братом и друзьями, самостоятельно принял меры к ее розыску и задержал обвиняемого, управляющего его автомашиной в нетрезвом состоянии, на автодороге вблизи д. Жанковичи.

Установлено, что обвиняемый прав на управление транспортными средствами никогда не получал, ранее был дважды судим за совершение аналогичных угонов в состоянии алкогольного опьянения.

Условием, способствовавшим совершению преступления, явилась беспечность потерпевшего, оставившего незапертую автомашину без присмотра на территории, прилегающей к строящемуся дому, что позволило обвиняемому беспрепятственно ей завладеть.

Приговором суда Несвижского района от 12.03.2020 г. С. осужден к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Помимо привлечения к уголовной ответственности, С. также привлечен и к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Алихан Пекарчик,

заместитель прокурора Несвижского района.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратурой Несвижского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя г. Несвижа С., совершившего преступление,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семь предсказаний в книгах Жюля Верна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика