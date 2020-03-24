В Пинске обсудили возможности развития велосипедной инфраструктуры

Источник материала: Пинский Вестник

Пинск может стать образцовым европейским городом в плане достижения мобильности, отметили эксперты, представлявшие проект международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и совершенствования организации городской среды.



Не смотря на неизбежность жесткой урбанизации, человек всегда хотел иметь место, где не будет стрессов, загрязнения, борьбы за пространство. Одним из современных критериев жизни стало понятие мобильности – возможности человека передвигаться, как самостоятельно, так и с помощью транспортных средств, в трудовых или иных целях в течение дня на необходимое расстояние. По оценкам европейских экспертов такие условия на треть определяют качество проживания в городах. Здесь стыкуются вопросы не только совершенствования транспортной системы, улучшения использования общественных пространств и сокращения неэффективных поездок на личных автомобилях, но и обеспечения безопасности людей, защиты окружающей среды. Не стоит забывать и о туристической привлекательности.





К такому результату может прийти Пинск, сочетая международную практику интегрированного территориального и транспортного планирования, а также эффективного использования инфраструктуры, считают эксперты, выступившие на информационном семинаре «Планы устойчивой городской мобильности: проблемы мобильности в городе Пинске». Это часть проекта «Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствования управления окружающей средой в Беларуси», который реализуется в четырех городах при содействии Европейского союза. Одно из направлений – разработка планов зеленого развития для Пинска, Бреста Гродно и Орши.







Как отметил руководитель экспертной группы от SAQEM Александр Гребеньков, причина, по которой в планы был включен Пинск, заключается в том, что у нас уже сложилось понимание задач и предпринимаются конкретные шаги по обеспечению и популяризации комплексной городской мобильности. Хороший отзыв получила инициатива горисполкома по заключению с ведущим УП «БелНИИградостроительства» договора на разработку проекта специального планирования схемы развития велосипедной инфраструктуры. Возможно, что уже к лету Пинск подключится к системе «Колобайк» по уличному прокату двухколесного транспорта.

Приятно отметить, что именно с нашего города началась серия семинаров. В качестве заинтересованных лиц для информирования и обмена мнениями на встречу были приглашены представители различных служб, транспортных организаций. Инициаторы семинара предложили сообща с горожанами создать новый бренд «Пинск – это город, удобный для жизни» и делать все возможное, чтобы ему соответствовать. Предстоит наладить конструктивное взаимодействие с теми городами, опыт которых возможно использовать в местных условиях, среди прочего констатировала заместитель председателя правления РОО «Белорусский союз транспортников», национальный эксперт ПРООН Валентина Леончик. Она напомнила, что Пинск участвует в еще одном проекте, связанном с трансграничным сотрудничеством городов, развивающих принципы устойчивой мобильности. Для столицы Полесья есть перспектива стать полноправным членом международной сети CIVITAS, которая тестирует и распространяет практики экологических и эффективных транспортных систем. Все это не только имиджевые моменты, но и основание для получения консультативной поддержки и технической помощи. Например, уже принято принципиальное решение по увеличению пунктов контроля загрязнения воздуха и созданию системы подсчета автотрафика.







Новый проект рассчитан на два года. И подобные встречи для обсуждения того, как сделать Пинск комфортным для передвижения, обеспечить шаговую доступность получения товаров и услуг, организаторы обещают проводить регулярно.



Леонид СЛАВИН

Просто поразительно, сколько места в городах мы отводим для машин, и в то же время сами сетуем на городскую скученность. Насущным становится разумное ограничение использования личных автомобилей для небольших поездок; получает развитие альтернативный вело- и микроэлектротранспорт. Идеология мобильности должна становится всеохватывающей.