Xiaomi представила новый флагман за 425 долларов

Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi представил новые топовые смартфоны — K30 Pro и K30 Pro Zoom. Об этом пишет The Verge.





Redmi K30 Pro Zoom оснащается основной камерой, состоящей из четырех фотомодулей на задней стороне корпуса в круглом блоке. Разрешение датчиков — 64 Мп, 2 Мп (глубина резкости), 13 Мп (ультра широкоугольная) и 8 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум). Устройство способно снимать видео в разрешении 8K. В обычном K30 Pro система камер чуть попроще.





Процессором для устройств выступает Qualcomm Snapdragon 865. Оперативная память — типа LPDDR5 или LPDDR4X в младших модификациях, постоянная — UFS 3.1. Диагональ дисплея — 6,67 дюйма, матрица — AMOLED, есть поддержка HDR10+. В активе экранный сканер отпечатков и 3,5-мм порт для наушников. Аккумуляторы — на 4700 мАч, есть 33-ваттная быстрая проводная зарядка.

Цена стартовой версии K30 Pro в Китае (6/128 ГБ) — 425 долларов, Redmi K30 Pro Zoom (8/128 ГБ) — 536 долларов.

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