Пока цены не выросли. Читатель рассказал, во сколько ему обошелся ремонт в прихожей

Источник материала: Tut.by

В режиме самоизоляции многие вспоминают о делах, которые долгое время откладывались в долгий ящик. Например, заменить смеситель, прибить картину, убрать на балконе и так далее по длинному списку. А кто-то находит в себе силы заняться полноценным ремонтом, тем более что цены на белорусские стройматериалы пока не выросли. Наш читатель Вячеслав рассказал, во сколько ему обошлось отделать стены в прихожей декоративной штукатуркой.





— До этого стены в прихожей, как и в остальном доме, были покрашенными, — рассказывает Вячеслав. — Краска, как показало время, была выбрана неподходящая для таких помещений — слишком светлая и не такая уж и стойкая к мытью. В общем, за 5 лет стены прихожей сильно измазались и выглядели совсем плохо.

Первый вариант — перекрасить заново — отвалился сам собой. Когда в доме трое детей, кот и собака, нужно что-то более устойчивое. Остановились на декоративной камешковой штукатурке, ее еще называют «корник».

Отделочник предложил два варианта — взять сразу готовую штукатурку в ведрах, заколерованную в нужный серый цвет. Ее преимущество — после нанесения стены уже не нужно красить, то есть не нужно платить за покраску. Еще один плюс — такая штукатурка окрашена в массе, поэтому даже если на ней появится скол, он не будет сильно заметен.

Идея отличная для тех, кто ценит быстроту. Но Вячеслава расстроили цены — 80−90 рублей за ведро в 25 кг. По оценке строителя, на площадь в 22,2 м² понадобилось бы как минимум два таких ведра.

Второй вариант — покупать сухую декоративную штукатурку в мешках. Здесь уже другие расценки — 25 рублей за мешок. Остановились на втором варианте. Вячеслав рассудил, что если взять смесь серого цвета (есть еще белого) и покрасить сверху тоже в серый цвет, то вероятный скол будет так же малозаметен, как и на штукатурке, заколерованной в массе.

Для работ было закуплено две банки специальной грунтовки Ceresit СT16. Ее называют еще грунт-краской, по консистенции она напоминает жидкую сметану с песком. Стоит такая 16 рублей за банку. Итого: 32 рубля.

— Штукатурку купил того же производителя — два мешка СT137. Их, правда, не хватило — пришлось докупить еще один мешок все-то ради одного-двух килограммов. Что теперь делать с почти целым мешком смеси, непонятно. Еще 5 рублей было потрачено на малярную ленту и укрывочную пленку.





На подготовку и нанесение грунтовки у строителя ушло всего пару часов. На следующий день он нанес штукатурку на все четыре стены, дверной и оконный откосы.

Штукатурка сама по себе серая, и этот цвет вполне устраивал владельца — он даже решил было так и оставить, без покраски. Но специалист убедил делать все по технологии — дополнительно покрасить в два слоя.

Сэкономить не получилось, пришлось покупать краску — серую, фасадную, алкидно-акриловую MAV. На 22 «квадрата» хватило одного ведра на 5,6 кг. Оно обошлось всего в 35 рублей, так как покупалась с большой скидкой — от нее отказались, так как при колеровке не попали в нужный оттенок серого. Вячеславу оттенок был не принципиален, и он решил, что это отличная возможность сэкономить. Через день, после полного высыхания штукатурки, стены покрасили в два слоя.





Итого, на материалы было потрачено 147 рублей.

Во сколько же обошлись работы? Строительные расценки заказчик и строитель договорились привязать к твердой валюте с одним условием — «заморозить» курс на 2,3 рубля за доллар.

Загрунтовать стены стоило 22,2 доллара, из расчета 1 доллар за «квадрат». Нанести «декоративку» на стены стоило 66,9 доллара (3 доллара за м2). Отдельно строитель посчитал откосы — по 5 долларов за погонный метр. Они обошлись в 46 долларов. Покраска в два слоя — стоила 44,4 доллара (2 доллара за м2).

Итоговая стоимость ремонта прихожей — 179,2 доллара. Если в рублях по «зафиксированному» курсу — 412,85 рубля.

С материалами общая сумма расходов на ремонт прихожей 1,8 на 2,7 метра и высотой потолков 3 метра — 560 рублей.





Остатки «декоративки» и грунтовки Вячеслав решил не выбрасывать, а начать ремонт в котельной — уже самостоятельно, своими руками. Ведь когда закончится пандемия — неизвестно, а так хоть будет чем заняться дома.