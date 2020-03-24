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Свекровь пристыдили за попытку перещеголять невесту на свадьбе

24.03.2020 09:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свекровь пристыдили за попытку перещеголять невесту на свадьбе

Мать жениха высмеяли в соцсетях за попытку превзойти невесту в белом платье на свадьбе. Личность женщины не раскрывается, ее снимок опубликован в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я смеюсь над свадьбами»).

На кадрах женщина позирует в белом платье в пол с открытыми плечами.

«Свекровь бросила вызов невесте и надела белое платье», – сообщил автор публикации в описании фото.

Подписчики сообщества оставили комментарии к посту, подвергнув критике мать жениха.

«Как я ненавижу таких свекровей», «Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона. Какая же сволочь», «Откуда берутся такие свекрови?», «Платье сидит на ней ужасно», – написали пользователи.

Недавно невеста из зависти заставила сестру покрасить волосы перед свадьбой, и тоже была осмеяна в соцсетях.

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Мать жениха высмеяли в соцсетях за попытку превзойти невесту в белом платье на свадьбе. Личность женщины не раскрывается, ее снимок опубликован в Facebook-сообществе...
 
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