|
Свекровь пристыдили за попытку перещеголять невесту на свадьбе
Источник материала: ОНТ
Мать жениха высмеяли в соцсетях за попытку превзойти невесту в белом платье на свадьбе. Личность женщины не раскрывается, ее снимок опубликован в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я смеюсь над свадьбами»).
На кадрах женщина позирует в белом платье в пол с открытыми плечами.
«Свекровь бросила вызов невесте и надела белое платье», – сообщил автор публикации в описании фото.
Подписчики сообщества оставили комментарии к посту, подвергнув критике мать жениха.
«Как я ненавижу таких свекровей», «Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона. Какая же сволочь», «Откуда берутся такие свекрови?», «Платье сидит на ней ужасно», – написали пользователи.
Недавно невеста из зависти заставила сестру покрасить волосы перед свадьбой, и тоже
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать жениха высмеяли в соцсетях за попытку превзойти невесту в белом платье на свадьбе. Личность женщины не раскрывается, ее снимок опубликован в Facebook-сообществе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)