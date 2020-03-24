Помолодеть на 10 лет. 5 лайфхаков в макияже, которые помогут выглядеть моложе

Источник материала: Tut.by

Арина Соколовская поделилась секретами макияжа от профессиональных визажистов. Эти простые действия могут буквально убрать с лица «лишний» возраст. Добавьте их к своей ежедневной бьюти-программе — и дело в шляпе!



Арина СоколовскаяОфициальный визажист Belor Design, преподаватель курсов «Макияж для себя» и Professional Make-up Artist, стилист

Увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение

Первый и, пожалуй, самый важный пункт в anti-aging макияже. Увлажнение должно быть качественным и ежедневным. Кроме крема нужно использовать специальные сыворотки: в них концентрация полезных компонентов больше и, соответственно, выше эффективность.

В работе я люблю использовать сыворотки Sisderma, Bobbi Brown, Aesop, Pro Make-up Lab. Рекомендую брать с витамином С, который способствует усиленному синтезу коллагена, сокращает количество морщин и предотвращает их появление, с гиалуроновой кислотой для увлажнения, со скваланом — для лифтинг-эффекта.



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Не забывайте и о деликатной зоне вокруг глаз: она страдает от возрастных изменений раньше всех. Большинство сывороток от профессиональных брендов подходит и для области век.

Мист, или снова про увлажнение

Если вы еще не слышали о таком средстве, как мист, и просто обходите эти непонятные баночки на полках бьюти-корнеров, этот пункт именно для вас. Увлажняющие мисты — это новое поколение спреев для лица, в которых содержится множество полезных для кожи веществ: эфирные масла, растительные экстракты, глицерин, гиалуроновая кислота, антиоксиданты.

Используйте мист ежедневно как дополнительное увлажнение: после умывания и перед нанесением сыворотки и увлажняющего крема, чтобы лучше зафиксировать и «запечатать» влагу в лице. Мои любимые, отлично работающие мисты: Moisture Surge Face Spray от Clinique, «C-VIT Mist липосомальный» от Sesderma, Immediate Moisture Hydrosol от Aesop, Magic mist от Pro Make-up Lab.

Лайфхак от визажиста: чтобы добиться сияющей, увлажненной и упругой кожи, используйте мист после каждого этапа ухода и макияжа. После крема, после нанесения тональника и после завершения макияжа. Так вы зафиксируете макияж без лишнего утяжеления и поможете ему слиться с кожей и вернуть ей здоровую свежесть и сияние.

Кремовые текстуры

Хотите выглядеть на 10 лет моложе — забудьте про сухие текстуры и пудру. Я рекомендую использовать именно кремовые румяна, хайлайтер и тени для век. Иначе вы точно подчеркнете те морщинки, которые были незаметны до нанесения макияжа.

Если же вы обладательница жирной кожи и есть необходимость в дополнительной фиксации макияжа и удалении непривлекательного блеска, рекомендую матировать кожу с помощью специальных спреев-фиксаторов или праймеров.





Средства, которые могу рекомендовать: абсолютно универсальный и давно применяемый мной в антивозрастном мейкапе кремовый хайлайтер от MAC в оттенке Pearl; кремовые румяна-тинт от Becca Beach Tint в оттенках Watermelon, Lychee; жидкие румяна от Pro Make-up lab в оттенке Peach; кремовые тени от белорусского бренда Belor Design (вся линейка оттенков универсально-деликатная).

Румяна

Это мастхэв для лифтинг-макияжа. Из моего опыта могу сказать, что многие женщины за «…дцать» испытывают непреодолимый страх перед румянами, считая, что это косметическое средство исключительно для молодых. А когда во время макияжа слегка проходишься кисточкой с румянами по кончику носа, и вовсе начинают думать, что визажист сошел с ума: «Разве можно румянить нос?». Также девушки зачастую выбирают просто неправильный оттенок, который старит. Что-то из разряда коричневых или рыжих тонов.

Для освежающего эффекта наносите румяна на яблочки щек, височную область, кончик носа и подбородка. Также их можно нанести на веки. Тогда вы получите ультра-актуальный монохромный и свежий макияж.





Запомните, единственная функция правильных румян — освежать. А свежесть равно молодость. Оттенки классных освежающих и стойких румян смотрите в пункте 3.

Теплые тона

Используйте в макияже мягкие, нежные персиковые, лососевые, золотые и карамельные оттенки. Откажитесь от черной подводки. Черный визуально сужает глаза, акцентируя внимание на недостатках кожи. Замените ее на коричневый, шоколадный, сливовый, темно-синий или карандаш цвета хаки. То же самое касается туши. Попробуйте в своем ежедневном макияже тушь коричневого оттенка, и вы будете приятно удивлены эффектом.





Для макияжа бровей не выбирайте графитовые, серые и слишком темные оттенки: ваш карандаш или тени должны быть на полтона-тон светлее натурального оттенка волос, чтобы создавать мягкую, «пудровую» бровь. Избегайте четких, графичных бровей. Они создадут противоположный омолаживающему эффект.

И в заключение: высыпайтесь, пейте воду, наслаждайте жизнью и будьте влюблены. В мужчину, работу, детей, окружающую вас действительность и, главное, в себя. Тогда в ваших глазах будет гореть тот волшебный огонек, который, безусловно, сделает вас моложе на столько лет, на сколько вы сами захотите.