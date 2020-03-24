Семь предсказаний в книгах Жюля Верна

Источник материала: Tut.by

Сегодня исполняется 115 лет со дня смерти Жюля Верна — одного из основоположников жанра научной фантастики. Возможно, вы знаете, что издатель не принял его второй роман, «Париж в XX веке», так как посчитал рукопись слишком депрессивной и надуманной. Но когда книгу обнаружили в 1994 году, оказалось, что писатель предугадал небоскребы, факс и ЭВМ. И таких предсказаний в его произведениях можно найти немало. Собрали семь описаний современных вещей, которые встречаются в книгах более чем полуторавековой давности.



Жюль Верн в возрасте 64 лет. Фото: wikimedia.org

Полет на Луну (и в космос в принципе)

Пожалуй, именно книгу с длинным и замысловатым названием «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут», вышедшую в 1865 году, можно считать родоначальницей научной фантастики.

По сюжету в американском Балтиморе организован Пушечный клуб. Его основатель решил создать пушку, которая бы смогла доставить снаряд из дорогого на тот момент алюминия на Луну. Но в итоге планы несколько изменились и вместо обычного снаряда был изготовлен полый вагон-снаряд, куда поместились три путешественника. Они благополучно достигают своей цели в следующем романе «Вокруг Луны», выходят на окололунную орбиту и возвращаются на Землю целыми и невредимыми.

Стоит отметить, что в книге в качестве стартовой площадки была выбрана местность Стоунз-Хилл (или Стонзхилл, как в некоторых переводах) во Флориде. Сейчас неподалеку от нее на мысе Канаверал расположена база ВВС США, которая является главной стартовой площадкой Восточного ракетного полигона. А герои романа совершают посадку в Тихом океане — примерно на том же участке в 1968-м приводнился «Аполлон-8», космический корабль, который тоже впервые в истории доставил экипаж из трех человек к окрестностям Луны.

Быстрые подводные лодки и акваланги

Честно говоря, это не было чистым плодом воображения писателя. В 1862 году Жюль Верн увидел строящуюся во Франции субмарину Le Plongeur («Ныряльщик»), а в 1867 году посетил Всемирную выставку на Марсовом поле, где мог наблюдать технологии первых подводных лодок и водолазный скафандр. И то и другое можно встретить в одном из самых знаменитых романов писателя — «20 000 лье под водой».

Однако Жюль Верн значительно усовершенствовал увиденные им механизмы, наделив подводную лодку электрическими моторами скоростью до 50 узлов и оружием (правда, не торпедами, а обычным тараном. Есть даже легенда, будто, узнав об изобретении торпеды, писатель безуспешно пытался скупить весь тираж книги).



Иллюстрация к «20 000 лье под водой». Автор: Jules Férat / wikimedia.org

Известный французу водолазный скафандр Рукеройля-Денейруза также чуть модернизировался: вместо маски, которую в те годы использовали водолазы, писатель дал персонажу «медный шлем с двумя трубками — вдыхательной и выдыхательной». Любопытно, что через два года после публикации романа, в 1872 году, на выставке в Петербурге был представлен скафандр как раз с металлическим шлемом.

ЭВМ, факс и электрический стул

В уже упомянутом «Париже в ХХ веке» есть множество удивительно точных предсказаний, например, громадных зданий, похожих на небоскребы, или громоздких ЭВМ («его машины действительно походили на огромные фортепьяно; нажимая на кнопки клавиатуры, можно было немедленно посчитать суммы, остатки, произведения, коэффициенты, пропорции, амортизацию и сложные проценты за какие угодно сроки и по любым мыслимым ставкам»), или же факса («фотографическая телеграфия… позволяла передавать как угодно далеко факсимиле любой записи, автографа или рисунка, а также подписывать на расстоянии тысяч лье векселя или контракты»). Но, пожалуй, самая жуткая деталь романа — это казнь при помощи мощного электрического разряда, пропущенного через человеческое тело. В то время во Франции использовали гильотину — впервые казнь на электрическом стуле применили в США 6 августа 1890 года, спустя 30 лет после написания книги.

Видеосвязь

В 1889 году Жюль Верн написал рассказ «Один день американского журналиста в 2889 году», где, в частности, описал города на десятки миллионов жителей и «пневматические подводные тоннели» (но оставил бумажные газеты).

Особенно любопытно читать описание аналога видеосвязи: «Телефон, дополненный телефотом, — еще одно завоевание нашего века! Если передача голоса посредством электрического тока существует уже давно, то передача изображения — открытие самого последнего времени. Ценное изобретение, за которое Фрэнсис Беннет, лицезрея жену в зеркале фонотелефота, благословлял ученого». Ведь когда Жюль Верн написал этот рассказ, радиосвязи еще не существовало: физик Александр Попов осуществил первый в мире радиосеанс только в 1895 году.

Вертолет и «самолет-крыло»

Еще в романе «Робур-Завоеватель», вышедшем в 1886 году, Жюль Верн описал летательный аппарат тяжелее воздуха, похожий на вертолет: машина «Альбатрос» поднимается в воздух с помощью пропеллеров и заряжается от атмосферного электричества. Напомним, что первый самолет братьев Райт оторвался от земли в 1903 году.

Но большей загадкой представляется «чудовищный аппарат неведомой мощности» по имени «Грозный» из романа «Властелин мира» (1904 год), который плавает под водой, словно подводная лодка, а по воде — словно катер; ездит по суше, как автомобиль, и летает, как орнитоптер .



Гибель машины-амфибии «Грозный» в океане (Первое издание романа «Властелин мира»). Фото: wikimedia.org

Не совсем понятно, как это должно работать и выглядеть (например, на «Хабре» есть целая статья на тему «реверс-инжиниринга» этого аппарата), но известно, что крылья «Грозного» находились по бокам и расправлялись лишь в полете. То есть это похоже на схему «самолет-крыло», как, например, в американском Northrop B-2 Spirit, который поднялся в воздух в 1989 году.

Голограмма

В романе «Замок в Карпатах» можно встретить описание статичной голограммной проекции портрета: «При помощи зеркал, наклоненных под точно рассчитанными углами, и мощного источника света, освещавшего портрет, „живое“ изображение Стиллы возникало во всем блеске ее истинной красоты». Заметим, что «электронная голография» была запатентована только в 1947 году, спустя 55 лет.

Оружие массового поражения

В принципе здесь можно вспомнить несколько произведений автора, но особого упоминания стоят романы «Пятьсот миллионов бегумы» (1879 год) и «Флаг родины» (1896 год).

В первой книге злобный профессор Шульц, который очень похож на нациста, работает над военной машиной неслыханной мощности, способной обеспечить Германии победу над всеми прочими армиями. Ею оказывается пушка с дальнобойностью 40 км, которая своими снарядами способна зажечь в атакуемом городе сотни пожаров. Также она может стрелять снарядами, наполненными сжиженной углекислотой, испаряющейся с резким понижением температуры («всякое живое существо, находящееся в пределах тридцати метров от места взрыва, должно неминуемо погибнуть от леденящей температуры и от удушья»). Отметим, что в Первую мировую войну немцы создали пушку с дальнобойностью 130 км.

А во «Флаге родины» французский изобретатель Тома Рок создал нечто, что можно назвать прототипом ракеты: оружие взрывается при столкновении с целью и может уничтожить целый крейсер или даже остров.