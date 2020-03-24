Как жить без Google. Полный обзор Huawei P40 Lite за 759 рублей

Источник материала: Tut.by

26 марта Huawei представит новые флагманские смартфоны серии P40. Но в продаже, в том числе в Беларуси, появятся и упрощенные версии девайсов — P40 Lite E и P40 Lite. Важно: сервисов Google во всех новых аппаратах Huawei нет. Производитель не скрывает это, и даже наоборот — активно пропагандирует. Ниже на примере Huawei P40 Lite пытаемся разобраться, как с этим жить и стоит ли вообще это делать.





Пластиковый корпус

Корпус аппарата пластиковый — это касается как несущей рамы, так и задней панели. Для устройства с официальной ценой в 759 рублей это не лучшее решение. Все же в устройстве из этой ценовой категории хотелось бы видеть стекло или металл. Но, скорее всего, вы все равно захотите надеть на устройство защитный чехол. К тому же гаджеты конкурентов — например линейка аппаратов Galaxy A от Samsung — также выполнены из пластика.





К нам на тест устройство попало не с финальным комплектом поставки, но в него кроме адаптера быстрой зарядки будут входить проводные наушники (3,5-мм разъем).

Из других особенностей девайса — лоток для одновременной установки двух nanoSIM-карт или одной симки и карты памяти. Правда, расширить хранилище карточками формата microSD не выйдет: придется искать специальные nanoSD. Их используют только в аппаратах от Huawei — это не очень удобно.





Из минусов — внешний динамик. Его хватит максимум для того, чтобы не пропустить звонок. На громкости выше среднего спикер начинает немного потрескивать, низких частот нет вообще, средних недостаточно.

Но есть и плюсы: например быстрый сканер отпечатков пальцев на правой грани смартфона, совмещенный с клавишей питания. Датчик срабатывает меньше чем за секунду — шустрее, чем у дисплейных аналогов в аппаратах от других брендов со схожей ценой.





Если вкратце. Что понравилось: быстрый сканер отпечатков пальцев на удобном месте, габариты — большим пальцем получится дотянуться до верхней границы дисплея без перехвата смартфона в руке, цвет нашей тестовой модели.

Что не понравилось: пластиковый корпус, некачественный динамик и поддержка карточек памяти лишь не самого популярного формата.

Хороший, но не идеальный экран

Сначала — технические характеристики панели. Ее диагональ составляет 6,4 дюйма, матрица — IPS, разрешение — 2310 на 1080 пикселей (398 ppi). Слева сверху — вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры. «С завода» на экран наклеена защитная пленка.





А теперь о впечатлениях. Единственный более-менее существенный недостаток дисплея — не самые широкие углы обзора. Это значит, что если смотреть на экран не прямо, а даже под небольшим углом, то панель будет казаться не такой яркой.

В остальном к экрану девайса придраться сложно: по умолчанию она показывает цвета в довольно теплых оттенках, но цветовую гамму можно отредактировать под свой вкус в настройках. Благодаря IPS-матрице изображение кажется немного натуральнее, чем на OLED-матрицах — во всяком случае если сравнивать с OLED-панелями смартфонов схожей стоимости, а не более дорогих флагманов.





Но скажу прямо: откровенно некачественных матриц в устройствах из этой ценовой категории (около 250−300 долларов) я не видел уже несколько лет. Смартфоны даже с еще более доступной ценой сегодня оснащаются дисплеями, которые вряд ли станут сильно раздражать. Все это относится и к новому P40 Lite.

Что понравилось: достаточная максимальная яркость (460−515 нит), спокойная цветовая палитра благодаря IPS-матрице, отсутствие инверсии.

Что не понравилось: не самые широкие углы обзора. Жаль, что нет поддержки HDR-контента.





Что с производительностью

Huawei P40 Lite работает на фирменном процессоре производителя — Kirin 810 (7-нм техпроцесс).

Этот чип довольно давно используется в смартфонах от Huawei, продающихся в Китае. В устройствах для международного рынка процессор стали применять недавно. Причина — санкции со стороны США. Новые девайсы c этим процессором не могли пройти сертификацию со стороны Google. Теперь Huawei в этом не нуждается и, соответственно, может его свободно использовать.

В целом претензий к производительности Huawei P40 Lite нет. Вместе с графическим процессором Mali-G52 MP6, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянного хранилища (типа UFS 2.1) устройство ощущается довольно быстрым — во всяком случае, точно не медленнее конкурентов от Samsung или Xiaomi.

С играми — например «тяжелыми» Call of Duty Mobile и PUBG Mobile — проблем тоже нет. Я попробовал поиграть минут 15−20 подряд — падений fps не заметил, корпус нагревается незначительно. Правда, установить игры не так-то просто — но об этом позже.









Выше — результаты P40 Lite в популярном бенчмарке производительности AnTuTu и тесте на троттлинг (производились в сбалансированном режиме энергопотребления).

Два дня работы без подзарядки

Время работы от одного заряда — одна из главных положительных особенностей смартфона. Емкость его аккумулятора — 4200 мАч. В тесте автономности ресурса GSMArena девайс набрал 121 час — очень высокий результат! Для сравнения: результат Redmi Note 8 Pro — 114 часов, Samsung Galaxy A51 — 86 часов, Honor 9X — 99 часов.

При этом все названные выше гаджеты влёгкую «живут» как минимум по полтора дня без подключения к розетке. С Huawei P40 Lite — похожая история. Если задаться целью, из него получится выжать два дня работы в достаточно интенсивном режиме использования.

Когда я забрал аппарат на тест около шести вечера, он был заряжен до 80%. Всю следующую половину дня я разбирался, как устанавливать на устройство приложения, много фотографировал, пользовался мессенджером, активно серфил в интернете — в общем, делал все то, чем бы занимался обычный пользователь после покупки новинки. Как правило, на это уходит достаточно много заряда, но гаджет разрядился только до 40% — то есть наполовину. Во многом этого удалось добиться за счет агрессивных алгоритмов энергосбережения, «режущих» фоновые процессы.

Но у Huawei P40 Lite есть еще одна «киллер-фитча» — поддержка быстрой проводной зарядки на 40 Вт. Причем такой зарядный адаптер поставляется вместе со смартфоном бесплатно. Еще год назад подобное было доступно только в дорогих флагманах. В компании утверждают: за полчаса смартфон зарядится до 70%, до 100% — за чуть больше часа.

Что понравилось: отличная автономность — устройство можно подзаряжать раз в полтора-два дня. По скорости восполнения энергии смартфон сравнялся с более дорогими устройствами топового класса.

Что не понравилось: единственный, пускай и достаточно условный, недостаток — это отсутствие беспроводной подзарядки.

Камера





Основная камера Huawei P40 Lite состоит из четырех фотомодулей. Первый — на 48 Мп (f/1.8), второй, широкоугольный — на 8 Мп (f/2.4), третий, для макроснимков — на 2 Мп (f/2.4), четвертый, для создания эффекта глубины (боке) — на 2 Мп. Скажу прямо: смартфон легко обошелся без 2-мегапиксельных датчиков, пользоваться ими вы наверняка станете нечасто.

Ожидаемо P40 Lite способен использовать алгоритмы искусственного интеллекта (AI) для автоматической настройки параметров при фотографировании — в основном цветовой температуры. Иногда «интеллект» ведет себя чересчур агрессивно. Растения на фото ниже в жизни не такие цветастые:





Впрочем, ИИ можно выключить, хотя и ошибается он редко. Еще один момент: по умолчанию смартфон снимает в разрешении 12 Мп, склеивая четыре соседних пикселя в один для захвата большего количества света. Технология уже не нова и хорошо зарекомендовала себя в других устройствах производителя.

Режим со съемкой в 48 Мп можно активировать в настройках, но я бы этим не занимался: прирост в качестве детализации будет заметен, только если снимать при очень хорошем дневном освещении. Качества 12-мегапиксельных снимков более чем достаточно. К тому же при загрузке фото в соцсеть оно все равно сожмется.

Ниже — ряд фотографий, сделанных в разных условиях на полностью автоматических настройках и с включенным ночным режимом:





















А это — пару кадров, но запечатленные уже на суперширокоугольную камеру:









Что еще нужно знать. Смартфон способен снимать с 2-кратным приближением, делая кроп с основной 48-мегапиксельной матрицы. Работает хорошо, если фотографировать днем при хорошем освещении. При меньшем количестве света детализация падает. Максимальное разрешение при съемке видеороликов — Full HD. Во время записи позволяется переключаться с основной камеры на «ширик» и наоборот.

Как жить без Google-сервисов

Что предлагает Huawei

Это главный вопрос, который придется решить при покупке не только P40 Lite, но и других новых смартфонов Huawei. Топ-менеджеры компании в последнее время открыто заявляют: даже если производителю удастся восстановить партнерские отношения с Google, не факт, что они этим воспользуются. Теперь основной фокус — на собственном магазине приложений AppGallery.

Еще один вариант установки программ — их перенос со старого смартфона через специальное приложение (Phone Clone) при первоначальной настройке нового устройства. Но опять же: это занимает достаточно много времени, абсолютно все данные все равно не перенесутся, да и вопрос с сервисами Google не решится.

Какие еще есть варианты

Есть и третий вариант — установка необходимых приложений из альтернативных источников. Проще говоря, сайтов-зеркал (APK Mirror, APK Pure), на серверах которых хранятся APK-файлы популярных программ из отсутствующего на P40 Lite магазина «Play Маркет».

Впрочем, представители Google недавно выступили с официальным заявлением : компания не поощряет установку программ откуда-либо, кроме своего магазина, и не несет ответственность за потенциальные проблемы, которые после этого могут возникнуть. Сама Huawei отвечать за последствия установки приложений, находящихся вне фирменного AppGallery, также вряд ли будет. В общем, вся ответственность лежит на пользователе.

В самом AppGallery приложений в сравнении с Play Маркет пока не очень много. Из важного — несколько сервисов от «Яндекса». Например карты, навигатор и такси. Там же есть Viber, «ВКонтакте» и TikTok. В активе и программы от белорусов — например приложения от онлайн-магазинов, несколько банковских клиентов, клиент от двух операторов мобильной связи.

Полный список локальных белорусских программ в AppGallery БПС-Сбербанк

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Мой МТС (Беларусь)

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На этом — все. Instargram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Call of Duty Mobile, PUBG и бенчмарки производительности получилось установить только из названных выше сайтов-зеркал. Хорошие новости: они работают. Плохая: неясно, как обновлять эти программы. Разве что каждый раз удалять уже установленную версию приложения и самому заново искать новую на «зеркалах». Неудобно.

Да и вопрос конфиденциальности персональных данных никто не отменял. Лично я заявить с уверенностью в 100%, что эти программы на «зеркалах» полностью безвредны, не решусь. К тому же кто знает, как поведет себя Google: возможно, компания на уровне системы попытается закрыть и эту лазейку, ведь P40 Lite все еще базируется на Android 10.

А что с приложениями от Google?

С этим вопросом все просто: чтобы бы я ни делал, «завести» фирменные программы от Google не получилось. Те же «Google Карты» и YouTube просят установить сервисы Google Mobile Services (GMS), что официально сделать сейчас невозможно. Да и неофициально, во всяком случае у меня, также не вышло. Единственный вариант — открывать тот же YouTube в интернет-браузере.

Впрочем, из сайта-зеркала получилось скачать и установить Google Chrome. Браузер заработал, но войти в свой Google-профиль не получилось — соответственно, синхронизировать закладки, историю просмотров, пароли и другие данные не вышло. Это касается и других фирменных программ Google, в которых важна синхронизация.

Резюме

Официальная цена нового Huawei P40 Lite в Беларуси — 759 рублей. За эти деньги вы получите смартфон с едва ли не эталонным временем автономной работы (около двух дней в активном режиме), поддержкой очень быстрой зарядки на 40 Вт, более чем приемлемой производительностью и конкурентоспособной основной камерой. К дисплею серьезных вопросов не возникает, кого-то порадует быстрый сканер отпечатков пальцев.





К аппаратным минусам отнесу пластиковый корпус и основной динамик, потрескивающий на громкости выше среднего. Из небольших недочетов — поддержка карт памяти непопулярного формата. Но давайте честно: определять то, покупать смартфон или нет, будет то, насколько сильно вы завязаны на сервисы Google.

Другими словами: если вы постоянно пользуетесь «Google Картами», ваш основной почтовый ящик — это Gmail, представить жизнь без приложения YouTube сложно, номера телефонов друзей и коллег хранятся на серверах Google, а без закладок и автосохраненных паролей в Chrome работать не получается, перейти на P40 Lite может оказаться не так просто.

Во всех остальных случаях Huawei P40 Lite можно рассматривать к покупке, если вы готовы «мигрировать» на альтернативные сервисы от Huawei и потратить на это свое время. Instagram, Facebook, WhatsApp и большинство других приложений установить все же получится — пускай и более сложным, чем обычно, способом. Но готово ли на эти манипулиции большинство обычных покупателей, а не энтузиастов?

Как альтернативу Huawei P40 Lite можно рассмотреть как минимум два смартфона. Первый — Xiaomi Redmi Note 8 Pro , второй — Samsung Galaxy A51 . Устройства продаются по аналогичной или даже чуть более низкой цене — соответственно от 699 и 759 рублей — но при этом не требуют идти на названные выше компромиссы.

За предоставленный на тест смартфон благодарим офис Huawei в Беларуси. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов: