Закрывайте окна крепче: в ночь на 25 марта в Беларуси ожидается до -13°С

Источник материала: ОНТ

В ночь на 25 марта в Беларуси ожидается похолодание до -13°С . Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках по востоку страны ожидается гололедица.

Согласно прогнозам, ветер будет неустойчивый и слабый.

Температура воздуха ночью составит от -4°С до -10°С. Местами температура опустится до отметки -13С. Днем воздух прогреется до +4-10°С градусов тепла.

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