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Закрывайте окна крепче: в ночь на 25 марта в Беларуси ожидается до -13°С
Источник материала: ОНТ
В ночь на 25 марта в Беларуси ожидается похолодание до -13°С . Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках по востоку страны ожидается гололедица.
Согласно прогнозам, ветер будет неустойчивый и слабый.
Температура воздуха ночью составит от -4°С до -10°С. Местами температура опустится до отметки -13С. Днем воздух прогреется до +4-10°С градусов тепла.
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В ночь на 25 марта в Беларуси ожидается похолодание до -13°С . Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю...
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