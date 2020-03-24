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Самоизоляция с пользой: жители Гродно смотрят спектакли на YouTube и пользуются онлайн-доставкой продуктов

24.03.2020 21:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самоизоляция с пользой: жители Гродно смотрят спектакли на YouTube и пользуются онлайн-доставкой продуктовГродно смотрят спектакли на YouTube и пользуются онлайн-доставкой продуктов" class="one-news__figure-img">

В новых условиях жители Гродно активно осваивают интернет. В регионе растут объемы онлайн-продаж и доставок на дом. Даже родительские собрания проводят дистанционно. Спектакли, развлекательные детские проекты – теперь можно увидеть в трансляции на YouTube. А вот на рабочем месте и в людных местах – гигиена на первом месте. Все-таки город приграничный. 

Майя Константиновна и не ожидала, что по звонку придут так быстро и во всем помогут. Пожилая женщина в свои без малого 90 лет оказалась в сложной ситуации. Сама почти не ходит, а сын не может приехать из Калининграда. Социальный работник теперь приходит еще и с помощниками – волонтерами. Маска, перчатки, бейдж – обязательный атрибут.

Таких обращений не мало. На горячую линию волонтеров каждый день поступают десятки звонков со всей области. Принести лекарство, продукты. Помочь пожилым людям стараются всем, чем могут, чтобы лишний раз те не выходили на улицу. 

Посетителей в кафе и ресторанах стало значительно меньше. Зато онлайн-доставка стала очень востребованной. Владельцы заведений быстро отреагировали на этот повышенный спрос. 

По прогнозам онлайн-услуги будут только расти. Общепит города сегодня объединяется, ищет курьерские доставки. Самая популярная – бесконтактная. Маска, перчатки и надежная упаковка блюда – курьера заказчик даже не увидит, все оставят у двери. В соцсетях – много положительных отзывов, горожане оценили.

Вслед за общепитом в онлайн уходят и торговые центры. В одном из крупнейших в Гродно решили – раз дети не идут в любимые места развлечений, значит, надо направиться в гости к ним виртуально.

Серию сказок на ночь для маленьких посетителей на днях разместят в YouTube. Прочтут их знаменитые жители Гродно – актеры, журналисты, спортсмены. Прямо в любимых детских магазинах. Литература – из ближайшего книжного по соседству. 

Гродненский областной театр кукол решил не отставать от ведущих мировых театральных площадок и тоже вышел в онлайн. В сети всю неделю открыты трансляции самых любимых и знаменитых спектаклей. Это отличный шанс увидеть постановки, на которые обычно сложно попасть. Труппа же репетирует премьеру – в субботу детям покажут «Тот самый слоненок» по Киплингу. Ее тоже выложат в сеть – для оставшихся дома юных зрителей. 

Самозащита, осторожность, профилактика. К здоровью нужно подходить с социальной ответственностью. Не идти с простудой на работу, надеть маску, вымыть руки, не посещать людные места, а лучше лишний раз принести лекарства и продукты пожилому соседу. Сейчас, говорят медики, результат зависит во многом от внимания каждого к себе и окружающим. Кстати, гродненские священники все же попросили людей старшего возраста на время воздержаться от визитов на службы в костелы и смотреть их онлайн. В магазинах уже появляются объявления с требованием соблюдать дистанцию в очередях.

Врачи по всему миру устроили флешмоб «Останься дома». Поддержали его и белорусские медики. Цель – призвать людей соблюдать элементарные нормы безопасности. Под контролем все, кто прибывает из-за границы.  

По словам медиков, ситуация в регионе стабильная. Ну, а жители Гродно ждут и надеются, что вскоре вирус отступит и город вновь заживет обычной жизнью. 

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Теги: Гродно
 
 
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В новых условиях жители Гродно активно осваивают интернет. В регионе растут объемы онлайн-продаж и доставок на дом. Даже родительские собрания проводят...
 
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