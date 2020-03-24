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«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Светлана Силова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Враги предстают благодетелями перед мирным населением. Этот период позже некоторые даже умудряются назвать «вторым крещением Руси».
Светлана Силова:
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«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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