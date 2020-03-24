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«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»


Июнь 1941 года. Беларусь оккупируют немецкие войска. Религиозная ситуация в стране полярная: на западе церковь не видела явных гонений, а на востоке ленинский план безбожной пятилетки советская власть отработала на 100 %. К началу войны здесь не осталось ни одного постоянно действующего храма.   

«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»

Светлана Силова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:   
У Гитлера в плане «Барбаросса» и в плане «Ост» не предусматривалось никакой особой политики по отношению к церкви. К немецким офицерам, воинским частям стали подходить местные жители и спрашивать разрешения открыть храм. И поскольку не было приказов, запрещающих это делать, офицеры разрешали открывать эти храмы.  

«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»

Враги предстают благодетелями перед мирным населением. Этот период позже некоторые даже умудряются назвать «вторым крещением Руси».  

«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»

Светлана Силова:  
В Витебске так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв. Население восточной Беларуси, несмотря на то, что, так скажем, был достаточно большой период безбожия, с готовностью шло в храмы.

«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»

Люди в материале: Светлана Силова

 
Теги: Витебск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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