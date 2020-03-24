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Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телеканал СТВ снова в числе лучших! Дипломантами конкурса от Белорусской торгово-промышленной палаты стал репортерский дуэт Алены Сыровой и Андрея Новгородцева, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
Наши коллеги отмечены в номинации «Лучший авторский коллектив на телевидении». Причем в 2020 году конкуренция была как никогда высокой: всего на конкурс подали 320 заявок, из них только от телекомпаний – 52. Оценивались как сама подача темы, так и ее визуализация. Идея сюжета и текст – автора, а вот картинка на экране – заслуга видеооператора. Тем более тема непростая: доступно и понятно рассказать про особенности развития экспорта в нашей стране.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Очень разумный подход – сохранить производственный сектор, сохранить наши контакты, наши договора, контракты по нашим поставкам, потому что надо думать о будущем.
В новом сезоне организаторы обещают расширить список номинаций – в отдельную вынести региональные телекомпании. И заметно увеличить призовой фонд.
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ снова в числе лучших! Дипломантами конкурса от Белорусской торгово-промышленной палаты стал репортерский дуэт Алены Сыровой и...
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