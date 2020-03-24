ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ снова в числе лучших! Дипломантами конкурса от Белорусской торгово-промышленной палаты стал репортерский дуэт Алены Сыровой и Андрея Новгородцева, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП

Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП

Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП

Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП

Наши коллеги отмечены в номинации «Лучший авторский коллектив на телевидении». Причем в 2020 году конкуренция была как никогда высокой: всего на конкурс подали 320 заявок, из них только от телекомпаний – 52. Оценивались как сама подача темы, так и ее визуализация. Идея сюжета и текст – автора, а вот картинка на экране – заслуга видеооператора. Тем более тема непростая: доступно и понятно рассказать про особенности развития экспорта в нашей стране.

Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Слово «экспорт» для нашей страны действительно святое, для нашего бизнеса. Страна с открытой экономикой, тотально открытой экономикой. Я часто привожу этот пример: индекс экспортоориентированности, открытости нашей экономики – один из самых высоких в мире. Мы производим и поставляем на рынки почти 180 стран мира.

Очень разумный подход – сохранить производственный сектор, сохранить наши контакты, наши договора, контракты по нашим поставкам, потому что надо думать о будущем.

Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП

В новом сезоне организаторы обещают расширить список номинаций – в отдельную вынести региональные телекомпании. И заметно увеличить призовой фонд.

Люди в материале: Алена Сырова, Андрей Новгородцев, Владимир Улахович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Телеканал СТВ снова в числе лучших! Дипломантами конкурса от Белорусской торгово-промышленной палаты стал репортерский дуэт Алены Сыровой и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самоизоляция с пользой: жители Гродно смотрят спектакли на YouTube и пользуются онлайн-доставкой продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика