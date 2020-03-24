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В Вооруженных Силах продолжается второй этап проверки боевой готовности
Источник материала: ОНТ
В Вооруженных Силах продолжается второй этап проверки боевой готовности. К выполнению учебных задач приступили десантники.
Они демонстрируют умения маскировки, разведки. Основное внимание на данном этапе учения – слаживанию батальонов и подразделений обеспечения. Происходит всё на полигоне «Домановский».
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В Вооруженных Силах продолжается второй этап проверки боевой готовности. К выполнению учебных задач приступили десантники. Они демонстрируют умения маскировки,...
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