|
Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белпочта расширила список стран, в которые возобновлен прием почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для международной ускоренной почты EMS открыты Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд. Для письменной корреспонденции и посылок – Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.
В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белпочта расширила список стран, в которые возобновлен прием почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)