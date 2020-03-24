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Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белпочта расширила список стран, в которые возобновлен прием почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны

Для международной ускоренной почты EMS открыты Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд. Для письменной корреспонденции и посылок – Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.

В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белпочта расширила список стран, в которые возобновлен прием почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
 
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