Жители Колядич живут буквально на окраине кладбища. Почему мир живых и мертвых не могут разделить забором?

Источник материала: ОНТ

Жители посёлка Колядичи, который находится рядом с Минском, уже довольно давно жалуются на соседство с кладбищем. И всё бы ничего, но его размеры с каждым годом становится всё больше, соответственно пейзаж – всё более удручающим. Все знают – «о мёртвых либо хорошо, либо ничего…». «Кроме правды» – так в оригинале заканчивается это выражение.

Ольга Копыткова на этом месте всю жизнь. И говорит, что раньше эта самая жизнь была несколько иной. Радости что ли было больше? Оттого, что могил под окнами меньше. Для матери Софьи Александровны – построила рядом отдельный домик с окнами на солнечную сторону.

Раньше всё здесь – знакомые люди. А теперь – незнакомые, зато минчане. А ещё, вспоминают, что на том месте, где сейчас могилы, не так давно росли плодовые деревья и сажали картошку. Правда на схеме, которая есть в сельсовете, эта земля и тогда и сейчас предназначалась для другого.

Оксана Есьман, заместитель председателя Сеннинского сельсовета: «Сами себе люди придумали, что оно закрытое. Мы имеем право захоранивать всех».

Ещё одно опасение местных: ежели что – для самих места не хватит. Имеется в виду бесплатного. Ведь по закону о погребении и похоронном деле по месту жительства и рождения участок можно получить на безвозмездной основе. Говорят, согласитесь, нелогично: вот оно – под окнами, а ездить придётся куда-то туда.

Вообще в Колядичах кладбища два. То, на которое вид с трассы, понятное дело, благоустроено лучше. А другое, поменьше, так и вовсе без ограды. В сельисполкоме парируют – как раз сейчас проходит аукцион по выбору подрядчика, который будет здесь косить, убирать и всячески следить. Другое дело, что граничащие даже с благоустроенным кладбищем личные домовладения падают в цене по мере роста этого самого кладбища. Так что мёртвые на жизнь живых способны повлиять самым непосредственным образом. Ведь мemento mori не каждому по душе. Как ни крути.

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